影／金大生創意發想榕園大墨鏡 裝置藝術看見俞大維

金門知名的景點榕園，最近有個超吸睛的裝置藝術~大墨鏡，原來這是金門縣林務所將金大學生陳亭亘的作品「俞大維先生的本體」，利用台電公司金門區營業處提供的回收木料打造出一座大型的墨鏡，希望透過裝置藝術，吸引更多人來榕園一遊，讓俞大維先生紀念館等太湖周邊的景點被更多人看見。

林務所所長鐘立偉表示，今年首度與金門大學都景系合作，在系主任吳綱立協助下，將森林公園、料羅媽祖公園及榕園做為「都市與景觀設計」課程的設計場域，經由學生的創意發想，發掘不少創意且彰顯金門景觀特色的設計作品；其中陳亭亘設計「墨鏡」，從俞大維先生紀念館為發想與場域的連界性高並深富意義，成為第一個被實現的作品。

笑起來相當緬靦的陳亭亘說，「過去並不知道俞大維的故事，他在勘查完場域、蒐集資料，才知道他對金門這麼有貢獻」，陳亭亘提到，開始設計時，腦海反覆出現俞大維戴的各款墨鏡，還聯想到日本著名動畫「銀魂」的對白「眼鏡才是本體」，因此想到如果能設置一個以墨鏡為主體的裝置藝術，或許能讓更多人引發對俞大維先生的好奇與關注。

協助工程施做的金湖鎮代表主席蔡乃靖指出，這個作品高度約2.6公尺，長與寬約7公尺，原始的設計較為複雜，經過多次討論才改以回收木料重新拼湊而成；金湖鎮有許多歷史悠久的展館與景點，透過年輕人的創意發想，會吸引不同世代的朋友願意去瞭解金門的歷史與故事。

鐘立偉也補充，榕園近年因為褐根腐病傳染問題，導致40多棵的榕樹死亡，在移除並木及防治的過程中，同步對園區場域整理，除將限制老樹生長的水泥花圃全數敲除，讓林木根系健康生長外，也同步處理多年來地下管線漏水等問題，相信明年春暖花開草皮恢復生長後，景觀會更好。