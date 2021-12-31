快訊

韓國瑜復出！台南韓粉1月2日包車挺顏寬恆、韓國瑜

高雄跨年晚會中午啟動交通管制 9處單車站暫停營運

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
散場免費接駁車搭車點。圖／高市交通局提供
散場免費接駁車搭車點。圖／高市交通局提供

連假第一天，高雄市智慧運輸中心監控發現，今天市區僅中山高速公路的中正、九如與建國交流道車多，跟平常假日差不多，各景點交通順暢。不過今年高雄有三場大型跨年晚會，預計下午3點過後車潮變多，呼籲民眾多使用公共運輸工具前往世運主場館、駁二特區或愛河等跨年晚會。

元旦假期今天起共放3天，高雄市有三場大型跨年活動，包含高流中心與蓬萊商港雙舞台跨年晚會、五月天世運跨年演唱會及義大世界跨年焰火。

市府交通局預估流量高峰期為元旦連假第一天，今天景點周邊預計流量較一般假日增加20%，預估旅行時間約較一般假日增加15%至25%。

市區熱門景點方面，西子灣、駁二及旗津地區車流集中在下午3點至晚上7點。配合跨年晚會，今天中午12點起，周邊將實施三階段交通管制，另在愛河周邊會有九處YouBike場站從下午3點至明天清晨6點暫停營運。

市區包含巨蛋、夢時代及義享天地等大型購物中心今天下午3點至晚上8點人車潮最密集，義大世界、世運主場館周邊預計在下午3點起人車潮明顯增加，鼓勵民眾搭乘接駁車與捷運前往跨年晚會。

高雄雙跨年晚會交通管制圖。圖／高市交通局提供
高雄雙跨年晚會交通管制圖。圖／高市交通局提供
高雄市區車流量尚未增多，預計下午3點過後會開始湧入跨年人潮與車潮。記者徐白櫻／攝影
高雄市區車流量尚未增多，預計下午3點過後會開始湧入跨年人潮與車潮。記者徐白櫻／攝影
轉乘指南。圖／高市交通局提供
轉乘指南。圖／高市交通局提供
配合跨年活動，愛河周遭有九處單車站從今晚至明天下午3點至明天清晨6點暫停營運。圖／高市交通局提供
配合跨年活動，愛河周遭有九處單車站從今晚至明天下午3點至明天清晨6點暫停營運。圖／高市交通局提供

跨年晚會 元旦連假

延伸閱讀

101煙火秀觀賞聖地貓空山區 中午開始交通管制

總統府元旦升旗 3階段交通管制措施晚間啟動

澎湖跨年晚會 縣府前部分路段交通管制

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

相關新聞

影／金大生創意發想榕園大墨鏡 裝置藝術看見俞大維

金門知名的景點榕園，最近有個超吸睛的裝置藝術~大墨鏡，原來這是金門縣林務所將金大學生陳亭亘的作品「俞大維先生的本體」，利...

高雄跨年晚會中午啟動交通管制 9處單車站暫停營運

連假第一天，高雄市智慧運輸中心監控發現，今天市區僅中山高速公路的中正、九如與建國交流道車多，跟平常假日差不多，各景點交通...

元旦出遊高雄綠園道 沿線六處停車場開放使用

今天是元旦假期第一天，不少民眾想趁著好天氣出遊。市府交通局指出，高雄鐵路地下化台鐵局轄管六處綠園道車站停車場完工啟用，左...

屏東第一個空氣品質維護區 小琉球元旦起嚴查機車排氣

屏東離島小琉球是國內新興的觀光旅遊景點，機車是島上最普遍的大眾交通工具，為提升島上空氣品質及推動低碳旅遊環境，縣府依空氣...

金門24小時自助借還書站 啟用

金門縣立公共圖書館實體書借閱冊數年年增加，借閱率也持續提升，為提供民眾更便利的借閱服務，金門縣政府昨舉行「借閱無限暨24...

跨年3大活動 高捷加開幫疏運

元旦3天假期展開，包含五月天樂團在內，今年高雄有三大跨年晚會，高雄捷運、輕軌將加密班距延長營運時間以疏運民眾。市府觀光局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。