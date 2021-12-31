高雄跨年晚會中午啟動交通管制 9處單車站暫停營運
連假第一天，高雄市智慧運輸中心監控發現，今天市區僅中山高速公路的中正、九如與建國交流道車多，跟平常假日差不多，各景點交通順暢。不過今年高雄有三場大型跨年晚會，預計下午3點過後車潮變多，呼籲民眾多使用公共運輸工具前往世運主場館、駁二特區或愛河等跨年晚會。
元旦假期今天起共放3天，高雄市有三場大型跨年活動，包含高流中心與蓬萊商港雙舞台跨年晚會、五月天世運跨年演唱會及義大世界跨年焰火。
市府交通局預估流量高峰期為元旦連假第一天，今天景點周邊預計流量較一般假日增加20%，預估旅行時間約較一般假日增加15%至25%。
市區熱門景點方面，西子灣、駁二及旗津地區車流集中在下午3點至晚上7點。配合跨年晚會，今天中午12點起，周邊將實施三階段交通管制，另在愛河周邊會有九處YouBike場站從下午3點至明天清晨6點暫停營運。
市區包含巨蛋、夢時代及義享天地等大型購物中心今天下午3點至晚上8點人車潮最密集，義大世界、世運主場館周邊預計在下午3點起人車潮明顯增加，鼓勵民眾搭乘接駁車與捷運前往跨年晚會。
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