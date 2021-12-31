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元旦出遊高雄綠園道 沿線六處停車場開放使用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市六處綠園道車站停車場完工啟用，民眾出遊可多加利用。圖／高市交通局提供
高市六處綠園道車站停車場完工啟用，民眾出遊可多加利用。圖／高市交通局提供

今天是元旦假期第一天，不少民眾想趁著好天氣出遊。市府交通局指出，高雄鐵路地下化台鐵局轄管六處綠園道車站停車場完工啟用，左營、內惟、鼓山、美術館、三塊厝、正義車站旁車站等處停車場可停放小型車297格、機車603格，小型車每半小時15元，運動及觀光民眾可多利用。

配合高雄鐵路地下化，市府進行原軌道園區綠美化工程，從左營延伸至鳳山，全長15.37公里，總面積71公頃，左營、高雄、鳳山三段施作，整體工程已於今年8月底完工，沿線休閒步道可騎乘自行車，左營園道大地遊戲場本月剛開放不久。

市府交通局指出，綠園道完工後吸引運動及觀光人潮，包括左營、內惟、鼓山、美術館、三塊厝、正義車站旁車站停車場開放民眾停車，完成委外經營標租作業前，台鐵局委由交通局代收費，小型車每半小時新台幣15元，未滿半小時者以半小時計，收費時間為上午8點至晚上8點。

除六處停車場外，綠園道沿線各通勤車站周邊路邊小型車停車格共541格、機車停車格2594格也能使用。

高雄綠園道遊憩設施之一，左營園道鄰近果貿社區及鼓山區裕興里、前峰社區、美術館社區等地，大地遊戲場本月開放使用。圖／高市水利局提供
高雄綠園道遊憩設施之一，左營園道鄰近果貿社區及鼓山區裕興里、前峰社區、美術館社區等地，大地遊戲場本月開放使用。圖／高市水利局提供
高市六處綠園道車站停車場完工啟用，民眾出遊可多加利用。圖／高市交通局提供
高市六處綠園道車站停車場完工啟用，民眾出遊可多加利用。圖／高市交通局提供
綠園道路段之一，愛河景觀橋是行人及自行車共用的景觀橋，主橋燈光會呈現不同變化。圖／高市工務局提供
綠園道路段之一，愛河景觀橋是行人及自行車共用的景觀橋，主橋燈光會呈現不同變化。圖／高市工務局提供

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