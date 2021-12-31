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屏東第一個空氣品質維護區 小琉球元旦起嚴查機車排氣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣劃設小琉球為第一個空氣品質維護區，為落實該項措施，環保局在東港碼頭機車入口處架設車牌辨識系統，將全天24小時進行未完成定檢機車車籍比對，再輔以不定時攔查、攔檢。圖／屏東縣政府提供
屏東縣劃設小琉球為第一個空氣品質維護區，為落實該項措施，環保局在東港碼頭機車入口處架設車牌辨識系統，將全天24小時進行未完成定檢機車車籍比對，再輔以不定時攔查、攔檢。圖／屏東縣政府提供

屏東離島小琉球是國內新興的觀光旅遊景點，機車是島上最普遍的大眾交通工具，為提升島上空氣品質及推動低碳旅遊環境，縣府依空氣汙染防制法第40條規定畫設為屏東縣第一個空氣品質維護區，定明年1月1日起實施，全時段禁止出廠滿5年的燃油車進入，但已完成最近一次年度排氣定檢合格的除外，提醒入島機車未依規定完成定檢者，將裁處新500元罰緩。 另墾丁及台灣原住民文化園區等2處空品淨區，也在評估轉型為空品維護區。

縣府環保局長顏幸苑說，為打造小琉球為低碳旅遊島，環保局2015年12月起已畫設並公告「小琉球空氣品質淨區管理實施要點」，因應環保署修法做出調整，自明年1月1日起公告為屏東縣第一個「空氣品質維護區」；琉球鄉空氣品質維護區管制範圍為小琉球全島，管制對象為機車，所有進入小琉球的機車，須依規定完成年度排氣定期檢驗。

她說，為落實該項措施，環保局已在東港碼頭的機車入口處架設車牌辨識系統，將全天24小時進行未完成定檢機車車籍比對，再輔以不定時攔查、攔檢，只要查獲違反管制措施者，就會依空氣汙染防制法開罰，處500元罰鍰，並按次處罰至改善完成為止。

她說，環保、旅遊及經濟發展息息相關，小琉球畫設空氣品質維護區是重要的里程碑，接著也將墾丁及台灣原住民文化園區等2處空品淨區，評估轉型為空品維護區，以提升縣內旅遊地區的空氣品質並創造更大觀光效益。

屏東縣劃設小琉球為第一個空氣品質維護區，為落實該項措施，環保局在東港碼頭機車入口處架設車牌辨識系統，將全天24小時進行未完成定檢機車車籍比對，再輔以不定時攔查、攔檢。圖／屏東縣政府提供
屏東縣劃設小琉球為第一個空氣品質維護區，為落實該項措施，環保局在東港碼頭機車入口處架設車牌辨識系統，將全天24小時進行未完成定檢機車車籍比對，再輔以不定時攔查、攔檢。圖／屏東縣政府提供

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