銅像移置非關拔蔣 學童陶作應聲碎裂師生扼腕

金門縣賢庵國小垵湖分校因新建工程移置蔣公銅像，校方澄清並非「拔蔣」。不過，施工過程中，銅像基座旁學童陶藝作品應聲碎裂，當下搶救不及化為烏有，則讓師生扼腕嘆息。

位於金寧鄉后湖村的垵湖分校，正好處在飛機航道下。全校雖然只有39名國小學生和12名幼兒園小朋友，但校舍仍不敷使用。校方透過縣府教育處發布新聞稿表示，爭取教育部建設經費新台幣2218萬餘元，興建多功能專科教室1間、健康中心、教具室，以及幼兒園附屬教學空間，改善教學環境。

基地規劃面積內有一座蔣公銅像。垵湖分校主任薛素瓊接受中央社記者訪問說明，新建教室受限於飛機航道高度管制，若選擇其他空間，航高限制2.4公尺，無法興建地上一層建物；經建築師建議，選擇現在基地面積航高限制4.8公尺規劃方案，不得已必須移置銅像。

對歷經國共戰爭及早期戰地政務治理的金門民眾而言，蔣公銅像有其意義，銅像移置遭部分人士解讀「拔蔣」。校方澄清，移置銅像單純為工程所需考量，無關乎權威議題。

薛素瓊說，施工當天，怪手花了好長時間才把銅像移除，只是移除過程中基座上學生陶藝作品無法保留下來，應聲碎落滿地，讓她覺得十分可惜。她說，「當下好想趕快跑過去搶救，但是已經來不及了」。

銅像基座原本鑲滿學生陶藝作品，這是前賢庵國小校長陳為信任內發想，讓小朋友以自畫像、動物、花草和卡通人物妝點基座。不僅充滿童趣，昔日威權象徵搖身成為裝置藝術，師生巧思獲得各界肯定。如今化為烏有，師生覺得可惜。

至於蔣公銅像完好暫置在餐廳，薛素瓊說，銅像將放置在日後興建的校本部校史室，讓孩子們了解校史文物歷史。校舍新建工程預計明年10月完工，薛素瓊表示，新校舍將與舊中棟及兩側教室ㄇ字形以廊道連結，連成完整一個「口」字，整個建築外貌意象為飛機機翼設計，象徵垵湖分校教學起飛。

隨轉型正義呼聲日益高漲，促進轉型正義委員會去年9月要求金門縣處置轄11處公共空間威權象徵。當時教育處表示，鑑於金門民眾對蔣中正的記憶和台灣民眾不同，提出5個方案供各校參考。

現今金門4所學校仍有蔣中正銅像。教育處代理處長黃雅芬受訪表示，各校會併同停車場或幼兒園大樓等新建工程，在校園整體規劃案完成後，周邊景觀美化一併討論銅像處置方式。