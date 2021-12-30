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高雄跨年加碼耶誕燈光秀 周邊不提供停車位

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市跨年加碼耶誕主燈燈光秀表演。圖／高市府提供
高市跨年加碼耶誕主燈燈光秀表演。圖／高市府提供

明晚就是跨年夜，高市府今宣布公視主頻與公視3台加入「高流」舞台跨年轉播，除晚會外，耶誕主燈秀也將加入跨年倒數，從明晚6點半至1月1日凌晨一點，每半小時都有燈光秀。市府再次提醒，會場周邊不提供停車位，捷運輕軌將延長營運至1月1日凌晨兩點、台體則加開班次至凌晨兩點半。

高雄跨年除首創雙舞台、雙製播、超強卡司陣容、重量級舞台後，全台首創的「台灣燈會防疫平台」將在跨年夜正式亮相，只要轉播媒體或會場現場掃描QR Code完成註冊，並選購99元「五行暢遊碼」，即享超值優惠。包括在燈會期間24小時無限次搭乘捷運、輕軌、高雄市公車，另享有渡輪、YouBike搭乘及燈會活動等各項優惠。前20萬名註冊還加送抗疫除煞虎爺小提燈。

交通局表示，會場周邊從明天中午12點開始逐步啟動三階段交通管制，捷運、輕軌及周邊公車加開班次並延長營運時間至凌晨2點，捷運最快3分半一班、輕軌5分鐘一班，台鐵增開北上4班、南下3班，延長營運至凌晨2點半。

前往蓬萊舞台的民眾可搭乘捷運至橘線O1西子灣站或輕軌C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站，沿臨海新路、蓬萊路步行抵達會場。前往高流舞台的民眾可搭乘輕軌至C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，沿大勇路、公園路步行前往。七賢、蓬萊路口的「高雄港牌樓」加開散場接駁車至捷運美麗島站。

高市府提醒，為確保防疫安全，雙舞台跨年將落實實聯制、量測體溫、全程佩戴口罩等防疫措施，除周邊3處飲食專區外，會場內禁止飲食，只能補充水分。蓬萊舞台可於周邊棧貳庫與棧六庫市集，高流舞台則到駁二「霓虹派對 NEOＮ PARTY 2.0 .紫爆」市集，購買完食物到專屬飲食座位區再食用，不能試吃，也不可邊走邊吃。

2022高雄跨年轉播平台橫跨電視、網路、OTT、社群媒體等4大類平台。電視轉播更史無前例由兩家無線台民視、華視製播，民視無線台、民視第一台轉播蓬萊舞台，華視及華視教育體育文化台轉播高流舞台，公廣集團公視主頻、公視3台也加入轉播高流舞台。

中華電信MOD、Hami Video推出多視角轉播，加入最誇張轉播行列， LINE TODAY LIVE及Yahoo TV也在跨年夜7點全程直播蓬萊、高流雙舞台。還有民視YouTube、高雄一百臉書、民視線上、四季線上、hitFM90.1高屏廣播電臺、高雄廣播電臺、華視YouTube、華視新聞臉書、LiTV、ELTA OTT等媒體平台都加入聯播行列。

高市跨年晚會機車臨時停車場。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會機車臨時停車場。圖／高市交通局提供
2022蓬萊高流雙舞台跨年散場免費接駁車資訊。圖／高市交通局提供
2022蓬萊高流雙舞台跨年散場免費接駁車資訊。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會計程車乘車處。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會計程車乘車處。圖／高市交通局提供
高市跨年輸往台場內禁止飲食、需配戴口罩。圖／高市府提供
高市跨年輸往台場內禁止飲食、需配戴口罩。圖／高市府提供
2022高雄跨年轉播資訊。圖／高市府提供
2022高雄跨年轉播資訊。圖／高市府提供
高市跨年晚會交通管制範圍。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會交通管制範圍。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會YouBike2.0進場全攻略。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會YouBike2.0進場全攻略。圖／高市交通局提供
配合跨年活動周邊共有9處YouBike公共自行車暫停營運。圖／高市交通局提供
配合跨年活動周邊共有9處YouBike公共自行車暫停營運。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會會場交通指引。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會會場交通指引。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會公共運輸營運資訊。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會公共運輸營運資訊。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會轉乘停車場指南。圖／高市交通局提供
高市跨年晚會轉乘停車場指南。圖／高市交通局提供

跨年 捷運 輕軌

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