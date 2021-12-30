閱讀不打烊！金門首座24小時借書站落腳金沙車站

金門縣立公共圖書館實體書借閱冊數年年增加，借閱率也持續提升，為提供民眾更便利的借閱服務，金門縣政府今天舉行「借閱無限暨24小時全自助借還書站」發表會，宣布金門首座24小時自助借、還書站正式啟用，金門縣長楊鎮浯也當場立即體驗借書，直說「真的超方便」!

這場「借閱無限暨24小時全自助借還書站」發表會今天下午登場，包括縣長楊鎮浯、金馬聯合服務中心執行長翁明志、縣議員李應文、董森堡、金沙鎮鎮長吳有家、文化局局長許正芳等人都到場參與，五位鄉鎮長還一起拼湊完成金門島圖書地圖。

其中，楊鎮浯與翁明志也分別以借書證及手機載具借閱和歸還書籍，成為這台全自助借還書站的前兩名使用者。

楊鎮浯表示，為推廣閱讀不打烊，提供便利性閱讀服務及延長圖書館服務時間，並擴大圖書館服務範圍，讓民眾方便取得圖書資源，特別於金沙車站1樓外走廊建置24小時全自助借還書站，這座借還書站可容納400本書，可使用本縣縣民卡、任一公共圖書館借閱證、身分證以及金門縣立圖書館APP之行動借閱證等進行借閱。此次24小時自助借還站，結合硬體科技、軟體圖書以及簡單、便利、隨手可得的借閱服務，將更便利鄉親貼近閱讀，相信能讓閱讀成為一項生活的享受，未來加上預約服務，能更臻落實金門智慧閱讀島，讓閱讀風氣遍及全島。

文化局也說，建構圖書館智慧型自動化主要目的在於，提升圖書館對民眾的使用便利性，打造出縣級規模的圖書館，提供莘莘學子友善、舒適的閱讀環境，營造城市幸福閱讀。因此，自108年起至110年，歷時3年時間建置全縣圖書館自動化設備，及全縣館藏圖書晶片加工40萬餘冊，讓金門縣各鄉鎮圖書館智慧化服務串連。