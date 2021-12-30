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屏縣原鄉觀光升級「最美的街角」永久屋首間民宿登記

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供

屏東縣原鄉觀光里程碑，永久屋基地禮納里部落近年發展觀光，遊客住宿需求增加，但部落沒有合法民宿，都以接待家庭為過渡，引發疑慮。禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今正式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿，唐建生說，他將以自身經驗協助部落居民。

交旅處指出，縣府輔導原鄉地區觀光產業發展，努力讓原鄉民宿申請鬆綁相關限制，在2019年6月10日已准許縣內莫拉克風災永久屋基地房屋得經營民宿。2020年6月2日公告「屏東縣部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點」，本要點適用2020年4月30日前已存在縣內原住民地區部落範圍內的房舍，且不得位在環境敏感地區，要點實施後讓原鄉的特色部落建物，得以結構安全鑑定證明申請民宿，提供旅客不一樣的住宿體驗。

交旅處指出，「屏東縣部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點」一經公告，縣府即啟動巡迴各原鄉部落辦理旅宿申辦說明會，採每月輔導1原鄉巡迴說明，讓有心從事民宿的部落鄉親，盡速取得合法證照，保障遊客住的品質跟安全。

瑪家鄉禮納里部落，被譽為台版普羅旺斯，八八風災後，瑪家鄉瑪家村、霧台鄉好茶村與三地門鄉大社村遷居至此。瑪家村長唐建生說，6年前他以「接待家庭」的方式讓遊客認識部落，他知道這不是長久之計，遊客只會愈來愈多，且住宿的需求增加，他有責任讓遊客住得安心，申請合法民宿，讓部落觀光才能發展得更好。

唐建生說，申請合法民宿，從申請到取得證照他歷時9個月，許多細節需要專業人士幫忙，例如消防、建照取得等，感謝縣府提供窗口，讓他順利圓夢，盼能帶動部落觀光發展。

交旅處指出，以永久屋身分取得第1家民宿登記證者是在瑪家鄉「最美的街角」民宿。未來持續服務及輔導有興趣申請民宿鄉親，並規畫請專業人士輔導當地旅宿品質提升，並行銷當地深度旅遊，搭配原鄉經濟產業發展，朝倍增當地就業機會努力。

屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，歷時9個月申請，今式取得民宿登記證，成為屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏縣府秘書長邱黃肇崇（中）將永久屋基地首間合法登記民宿證照發給瑪家村長唐建生（左）、與唐的妻子林玉美（右）。記者劉星君／攝影
屏縣府秘書長邱黃肇崇（中）將永久屋基地首間合法登記民宿證照發給瑪家村長唐建生（左）、與唐的妻子林玉美（右）。記者劉星君／攝影

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