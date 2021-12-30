來趟斯卡羅深度之旅 屏縣府推出十大遊程自由GO

公視戲劇斯卡羅引發討論，屏東縣府交通旅遊處規畫10條建議遊程，帶領遊客們走讀恆春半島，其中2條民眾體驗遊程每人只要899元，邀請大家一起用行動閱讀歷史，來趟深度斯卡羅之旅。

縣長潘孟安說，台灣歷史縮影就在屏東，屏東是整個大航海時代的縮影。縣府指出，透過文化深度旅遊體現斯卡羅戲劇最好的方式，走讀歷史角度切入恆春半島，從先人刻印足跡，用感動力認識島嶼動人的生命故事與靈魂。

交旅處指出，縣府與屏南社區大學合作，由社大半島解說員班導師林瓊瑤協助培訓此次遊程的專業解說員，在老師的帶領下，解說員對事件歷史如數家珍，社大配合團體旅遊提供專業導覽解說。

交旅處指出，斯卡羅戲劇，取材羅妹號事件，劇中百分之七十以上的場景都在屏東拍攝，規畫「斯卡羅王國暨牡丹社風雲的十大遊程」，2022年初帶大家到劇組拍攝地，看劇之外，透過古今景點對照，感受屏東的旅遊深度。

十大遊程計有半日遊「柴城斯卡羅、恆春思想起」，一日遊「斯卡羅之琅嶠18社風雲-滿州線、斯卡羅之琅嶠18社風雲-牡丹社事件踩踏、斯卡羅之半島美景之旅和斯卡羅之拍攝地搜密」，二日遊「南國斯卡羅、斯卡羅溫泉鄉、斯卡羅之住在大股頭的家」，以及三日遊的「踏遍斯卡羅」。

民眾還可以選擇以899元參加，限額160名的「斯卡羅之瑯嶠思想起」和「斯卡羅之車城風雲起」體驗遊程，一起隨劇情，從海到山，從山到河，感受斯卡羅王國與牡丹社風雲，相關資訊到縣府交通旅遊處屏東GO好玩，遊程報名請洽德川旅行社07-5375908或網站http://www.gogo.tw-1.net/，團體導覽遊程可洽屏南社區大學08-8893808洽詢。