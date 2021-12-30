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投資高雄正熱 國際半導體展吸引百餘企業洽詢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府設「投資高雄館」參加「SEMICON TAIWAN 2021」半導體展覽，參觀企業眾多。圖／高市經發局提供
高市府設「投資高雄館」參加「SEMICON TAIWAN 2021」半導體展覽，參觀企業眾多。圖／高市經發局提供

高雄橋頭科學園區上周宣布廠商選地，約20家廠商預定進駐。市府經發局指出，國際半導體展「SEMICON TAIWAN 2021」今天落幕，受橋科開發案激勵，市府打造的「投資高雄館」吸引超過百家企業接洽，可望吸引更多廠商進駐高雄。

台北南港展覽館28日起舉辦全球第二大國際半導體展會「SEMICON TAIWAN 2021」，活動今天結束，共有超過600家企業參展、逾4萬人次參觀。高市府設立「投資高雄館」，安排封測大廠日月光副總李叔霞、IC大廠恩智浦業務副總臧益群及中山大學機電與機械工程系教授林哲信分享高雄產業佈局及半導體產業發展。

參展期間，半導體晶圓材料、設備及製造商，以及系統整合業者詢問度高，對投資高雄很有興趣。經發局表示，橋科上周公開選地招商，面積達262公頃、產業面積占164公頃，位處高雄科技大學第一校區北側，鄰近國道1號與高鐵，是全台唯一有營所稅抵減的科學園區，也是未來10年台灣科技發展重要基地，企業可洽詢投資高雄事務所（07）3360888由專人服務。

經發局長廖泰翔說，高雄市布局電動車產業，全球電動車車用PA（功率放大器）與LiDAR（光達）代工龍頭穩懋，投資850億進駐南科高雄園區，今年8月建廠；生產電動車電池的台泥三元能源設全台首座超級電池工廠，10月在小港動工。另有鴻海、鴻華及順益等電動車產業鏈進駐橋科，將為高雄創造近5000個就業機會，帶動周邊新市鎮發展、促成高階人才回流南部。

半導體 高雄市

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