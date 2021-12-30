高職生勇奪MOS世界盃銅牌 展現台灣學生電腦文書能力

2021年MOS世界盃競賽初選有來自108國、超過20萬人參賽，進入決賽的有33國、160名選手。高雄高商資處科三年級學生林芃佑以全國第一的成績代表參加，擊敗各國諸多好手，榮獲MOS應用能力組WORD 2016銅牌。

林芃佑進入雄商便立定目標，想成為技藝競賽選手，高一文書處理課程便展現強烈的學習意願，在相關證照考試也有很好的成績，因此在高二選修彈性課程時，老師建議她可以藉由108課綱重要內涵「自主學習」課程，規畫在每周的彈性學習時間，練習MOS Word 2016 Expert試題。除了精進相關技能，在取得證照同時，也可以有機會取得參加此項競賽初賽資格，鼓勵她有機會可以到美國參加世界盃競賽為國爭光。

指導老師林麗雯說，芃佑除了在每周一節的自主學習時間練習，證照考試前在放學後留下練習也是家常便飯，4月底時考取證照，順利在南區初賽評選中獲取優勝；接下來5、6月疫情線上授課及暑假期間除了學校課業，也同時安排時間練習文書處理，並和老師透過線上Meeting研究解題技巧，終於順利取得Word 2016全國第一名，也取得代表台灣參加世界盃的資格。可惜的是由於疫情嚴峻，各國選手不能到美國參加比賽，改由在各自國家透過連線虛擬機器進行線上競技。

今年競賽方式和以往不同，分學科30分鐘與專案3小時，因此訓練時除了檢定模擬題型練習，還加上WORD學科練習及製作專案報告訓練。學校實習處協助申請經費，讓芃佑到台灣微軟公司參加競賽，最後不負眾望得到世界盃銅牌。