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高雄地區農會生鮮超市「小農專區」 吃得到無毒蔬果

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市農業局攜手高雄地區農會生鮮超市設置「小農專區」，販售橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及有機蔬菜，再替小農開路。記者王昭月／翻攝
高雄市農業局攜手高雄地區農會生鮮超市設置「小農專區」，販售橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及有機蔬菜，再替小農開路。記者王昭月／翻攝

高雄市農業局攜手高雄地區農會生鮮超市設置「小農專區」，販售橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及有機蔬菜，再替小農開路。即起到高雄地區農會生鮮超市小農專區購買2名小農任一產品，可獲現金抵用刮刮卡一張，最大獎可一次折抵500元。

高雄市政府農業局長張清榮說，進駐高雄地區農會生鮮超市的小農專區品項有「享家蔬果園」的橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及「創世紀有機農場」的有機蔬菜、紅鬚玉米筍等。希望提供農友更多通路，讓生鮮農產上架，提升小農收益。

農業局表示，像創世紀有機農場的蔬菜，打破有機蔬菜價格昂貴的迷思，希望未來能打下更多銷售點，讓消費者能輕易買到新鮮無毒的有機蔬果。

經營享家蔬果園的張家芸因健康因素轉職務農，她堅持採安全無毒方式耕種，經營創世紀有機農場的蘇冠宇、潘秀研夫妻，除供應大型超市通路有機專區，也定期在市集中銷售。

農業局表示，為推廣在地生產安全食材，即起到高雄地區農會生鮮超市小農專區購買2名小農任一產品，即可獲現金抵用刮刮卡一張，通通有獎。

生鮮 農會 高雄市

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