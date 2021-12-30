高市蓋運動中心零出資 潘孟安：屏縣財政紀律撙節開支
高市府行文國營企業要求捐款協助壽山動物園改造工程案，高市小港運動中心興建市府零出資，引發討論。屏東縣農業大縣，縣長潘孟安上任時，屏東縣財政被評為葉克膜等級，縣府歷經七年努力，財政穩定，潘孟安說，縣府做好財政紀律維持，開源節流，撙節開支，積極向中央爭取一般型與計畫行補助，正式提案跟21個縣市競爭爭取。
潘孟安說，每個縣市的城市特色不一，財源來源不一，每個縣市首長希望把縣市做得好，建設更多，這是大家共同心聲。
潘孟安說，這幾年屏東財政紀律維持，做好開源節流，撙節開支，積極向爭取中央一般型補助與計畫型補助，正式提案跟21個縣市競爭爭取，開源節流，撙節開支，維持財政紀律，要還舊債，建設也沒有等待，「財政紀律的維持才不能償債於民」，這是基本原則。
潘孟安說，縣內社福政策，起步比較慢，也沒有舉債來做，是在財政紀律充裕時來做，決定2022年起，編列預算1970萬元，補助縣內65歲以上長者裝設假牙補助。
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