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迎接跨年！明晚澎湖縣府前廣場設行人徒步區實施交管
2022年到來，明晚澎湖縣將在縣府前廣場舉辦跨年晚會，以在地社團與樂團為主軸，邀請遊客、鄉親跨年倒數迎接嶄新一年。澎湖縣警局表示，明天晚上8點至元旦零時30分，治平與忠孝路口、中正與樹德路口、縣警局前路口實施交通管制，僅開放行人徒步通行，敬請民眾配合警方指揮及引導行進。
2022「金輝菊島 閃耀無限」明晚8點起在縣府廣場舉辦，縣府社會處指出，邀請在地幼兒園、舞蹈工作室及社區發展協會成員登台演出，另有「符瓊音」王少逵、陳韋霖，「旅行箱樂團」廖奕勝、郭培榮等在地樂團與歌手演唱，倒數時刻會有小型焰火秀，邁向2022新年度。
澎湖縣警局指出，為維護活動安全與順遂，活動期間針對治平與忠孝路口，中正與樹德路口，治平路縣警局前路口規畫行人徒步區，禁止車輛進入，請民眾配合警方指揮及引導。此外，目前仍在防疫期間，參加跨年活動的遊客或民眾要做好防疫措施。
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