快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港邊跨年雙舞台登場 西子灣、壽山明下午5點管制

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
高雄跨年晚會雙舞台周邊交管資訊。圖/警方提供
高雄跨年晚會雙舞台周邊交管資訊。圖/警方提供

2022高雄跨年晚會明晚登場，首創蓬萊及高流雙舞台同步演出，預估流行音樂中心、駁二特區將湧入大量人潮；鼓山警分局今公布交通疏導措施，鄰近兩處舞台的熱門景點「西子灣」、「壽山風景區」，明天下午5點起進行管制，除了住戶、學校師生、公車及工作人員以外，其他車輛一律禁止進入。

警方表示，跨年晚會管制範圍，第一階段從明12時起管制雙舞台周邊的公園路、七賢路及蓬萊路所圍成的區塊；第二階段從下午5時起擴大北至大公路，東至市中一路、光復三街、成功一路、英雄路及海邊路等，西至鼓山一路，南至蓬萊商港區。

高流、蓬萊舞台鄰近跨年熱門景點西子灣及壽山風景區，預估明晚兩處將湧入大量人車，警方明起下午5點展開車輛管制，僅限住戶、公車、中山大學師生進入，若騎車、開車民眾，需在管制前進入。

警方指出，第三階段從晚間8時起擴大到建國橋，東側延伸到成功路與青年路及永平路等，西側、南側維持第二階段管制範圍。為疏散跨年活動散場人潮，高雄捷運、輕軌及公車均延長營運到1日凌晨2點，同時加密班距，台鐵也配合營運到2點30分，另外在七賢路高雄港牌樓也有接駁車可直達捷運美麗島站，活動期間各管制路口及沿線均會編排警力進行疏導、管制，請遊客配合員警及義交指揮及疏導。

跨年晚會 公車 捷運

延伸閱讀

跨年連假將至 民眾提早休假 國五下午開始塞爆

高雄市發布跨年防疫準則 居檢隔離、有症狀者「別來」

向酒駕宣戰 嘉義縣警局跨年元旦連假高強度執法

12月境外將破400例 陳時中憂跨年群聚：這一關要守好

相關新聞

高雄港邊跨年雙舞台登場 西子灣、壽山明下午5點管制

2022高雄跨年晚會明晚登場，首創蓬萊及高流雙舞台同步演出，預估流行音樂中心、駁二特區將湧入大量人潮；鼓山警分局今公布交...

高市蓋運動中心零出資 潘孟安：屏縣財政紀律撙節開支

高市府行文國營企業要求捐款協助壽山動物園改造工程案，高市小港運動中心興建市府零出資，引發討論。屏東縣農業大縣，縣長潘孟安...

迎接跨年！明晚澎湖縣府前廣場設行人徒步區實施交管

2022年到來，明晚澎湖縣將在縣府前廣場舉辦跨年晚會，以在地社團與樂團為主軸，邀請遊客、鄉親跨年倒數迎接嶄新一年。澎湖縣...

財政穩定 屏東65歲以上長者假牙補助啟動明年受理申請

屏東縣長潘孟安今宣布，屏東縣2022年老人假牙補助除了原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上...

河川水量比去年增3成 曹公圳祈福通水供灌一期稻作

高雄平原在曹公圳開鑿灌溉後產量增加六倍之多，農田水利署高雄管理處今天循傳統在曹公圳抽水站舉辦明年一期稻作通水典禮，署長蔡...

高市前鎮亞望沙龍日照中心 首創「老幼共融」日照模式

國內首間利用國中餘裕教室打造的高雄前鎮「亞望沙龍」日照中心今天啟用，地點設於興仁國中善樓2、3樓，以8間教室打通建成，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。