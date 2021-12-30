高雄港邊跨年雙舞台登場 西子灣、壽山明下午5點管制

2022高雄跨年晚會明晚登場，首創蓬萊及高流雙舞台同步演出，預估流行音樂中心、駁二特區將湧入大量人潮；鼓山警分局今公布交通疏導措施，鄰近兩處舞台的熱門景點「西子灣」、「壽山風景區」，明天下午5點起進行管制，除了住戶、學校師生、公車及工作人員以外，其他車輛一律禁止進入。

警方表示，跨年晚會管制範圍，第一階段從明12時起管制雙舞台周邊的公園路、七賢路及蓬萊路所圍成的區塊；第二階段從下午5時起擴大北至大公路，東至市中一路、光復三街、成功一路、英雄路及海邊路等，西至鼓山一路，南至蓬萊商港區。

高流、蓬萊舞台鄰近跨年熱門景點西子灣及壽山風景區，預估明晚兩處將湧入大量人車，警方明起下午5點展開車輛管制，僅限住戶、公車、中山大學師生進入，若騎車、開車民眾，需在管制前進入。

警方指出，第三階段從晚間8時起擴大到建國橋，東側延伸到成功路與青年路及永平路等，西側、南側維持第二階段管制範圍。為疏散跨年活動散場人潮，高雄捷運、輕軌及公車均延長營運到1日凌晨2點，同時加密班距，台鐵也配合營運到2點30分，另外在七賢路高雄港牌樓也有接駁車可直達捷運美麗島站，活動期間各管制路口及沿線均會編排警力進行疏導、管制，請遊客配合員警及義交指揮及疏導。