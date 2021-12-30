財政穩定 屏東65歲以上長者假牙補助啟動明年受理申請

屏東縣長潘孟安今宣布，屏東縣2022年老人假牙補助除了原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元。屏東縣牙醫師公會理事長莊世豪說，這是給長輩們過年前最大禮物。

潘孟安說，屏東高齡化社會，65歲以上長者占18％，許多長輩住在屏東，但戶籍遷到外縣市，就是為了裝假牙，為了扭轉改變，經過6年多來，縣府財政穩定，財政紀律維持，減債後，不貿然的全面性補助，經審慎評估，縣府編列1970萬元預算，補助65歲以上長者裝假牙。

衛生局長施丞貴說，根據統計，從2016年至2021年，中低收入戶申請假牙裝置人數1157人，平均每年193人申請，從2018年開始逐年增加趨勢，根據編列預算來看，明年可嘉惠216名到430名長者。

屏縣牙醫師公會理事長莊世豪說，長輩們都很能忍耐牙痛，長輩們為照顧孩子們，不忍心跟孩子們拿錢裝假牙，就用每月農保7千元省之儉用存錢裝假牙，看了很不捨。感謝縣長終於等到財政穩定，願意編列相關預算，這是送給長輩們大福利。

莊世豪說，老人的口腔問題包括口腔組織老化、牙周病惡化、牙根齲齒的增加、牙齒的喪失等，在實證資料顯示上，口腔健康較佳的長者，會有較好的生活品質，也會因外貌的改變而影響社交生活，而缺牙數較少，可充分咀嚼食物的長者，其生活品質及活動能力高，運動、視覺及聽覺機能也較佳，符合補助條件民眾可至縣內合作牙醫機構及衛生局洽詢。