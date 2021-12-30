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財政穩定 屏東65歲以上長者假牙補助啟動明年受理申請

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安（左）今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安（左）今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影

屏東縣長潘孟安今宣布，屏東縣2022年老人假牙補助除了原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元。屏東縣牙醫師公會理事長莊世豪說，這是給長輩們過年前最大禮物。

潘孟安說，屏東高齡化社會，65歲以上長者占18％，許多長輩住在屏東，但戶籍遷到外縣市，就是為了裝假牙，為了扭轉改變，經過6年多來，縣府財政穩定，財政紀律維持，減債後，不貿然的全面性補助，經審慎評估，縣府編列1970萬元預算，補助65歲以上長者裝假牙。

衛生局長施丞貴說，根據統計，從2016年至2021年，中低收入戶申請假牙裝置人數1157人，平均每年193人申請，從2018年開始逐年增加趨勢，根據編列預算來看，明年可嘉惠216名到430名長者。

屏縣牙醫師公會理事長莊世豪說，長輩們都很能忍耐牙痛，長輩們為照顧孩子們，不忍心跟孩子們拿錢裝假牙，就用每月農保7千元省之儉用存錢裝假牙，看了很不捨。感謝縣長終於等到財政穩定，願意編列相關預算，這是送給長輩們大福利。

莊世豪說，老人的口腔問題包括口腔組織老化、牙周病惡化、牙根齲齒的增加、牙齒的喪失等，在實證資料顯示上，口腔健康較佳的長者，會有較好的生活品質，也會因外貌的改變而影響社交生活，而缺牙數較少，可充分咀嚼食物的長者，其生活品質及活動能力高，運動、視覺及聽覺機能也較佳，符合補助條件民眾可至縣內合作牙醫機構及衛生局洽詢。

 衛生局提醒，有需要裝置假牙的長者需帶身分證、印章至各鄉鎮市戶政事務所開立證明書後，持健保卡到合作健保牙科醫院或診所檢查，由牙醫機構提出診治計畫書，向衛生局提供補助申請，經審核通過後，長者即可至原篩檢醫療院所裝置假牙。屏東縣有45間合作醫療院所替65歲以上長者裝置全口活動假牙，家數分散全縣各地，方便長者就醫。

屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安（右二）今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安（右二）今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安（右四）今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安（右四）今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影
屏東縣府近年來財政穩定後，縣長潘孟安今宣布，明年2022年老人假牙補助除原有原住民族長者、低收、中低收入戶長者外，另外增加一般戶65歲以上長者，在屏東縣設籍滿3年者，全口活動假牙每人最高補助3萬元、半口活動假牙最高補助1.5萬元，明年元旦起開始受理。記者劉星君／攝影

屏東縣 衛生局 牙醫

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