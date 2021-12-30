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電動車廠商相繼進駐 高市府估可創5千個就業機會

中央社 / 高雄30日電

穩懋、台泥旗下三元能源、鴻海、鴻華及順益等電動車關鍵大廠相繼宣布將於高雄投資設廠，高市府今天表示預估將可創造近5000個就業機會、帶動周邊新市鎮發展。

全球電動車車用功率放大器代工龍頭穩懋、台泥旗下三元能源相繼投資高雄設廠、宣布落地橋頭科學園區後，鴻海、鴻華及順益等電動車關鍵大廠也在總統蔡英文24日主持的選地招商典禮宣布插旗橋科。

高雄市政府經發局今天透過新聞稿表示，電動車在全球節能減碳扮演重要角色，相關產業進駐預估將為高雄創造近5000個就業機會，帶動周邊新市鎮發展、促使高階人才回流。

高雄市長陳其邁去年8月上任後布局電動車產業，爭取關鍵大廠投資。其中全球電動車車用PA（功率放大器）與LiDAR（光達）代工龍頭穩懋，去年10月宣布投資新台幣850億進駐南科高雄園區、今年8月動土建廠；積極搶進電動車電池的台泥旗下三元能源，今年3月宣布在小港設立全台首座超級電池工廠、10月動土。

經發局表示，上週包括鴻海等多家電動車產業鏈進駐橋科，將是高雄電動車產業最重要一塊拼圖。

經發局長廖泰翔指出，穩懋不僅是砷化鎵大廠、更是全球第三代半導體代工龍頭，而第三代半導體正是電動車與5G、綠能產業發展的關鍵，未來需求大增；而台泥三元能源在超級電池擁有先進研發與技術能力，產品已獲Dyson及千萬等級超跑大廠採用。

廖泰翔也說，鴻海集團規劃在高雄發展電動車產業，鴻華與三地集團旗下的北基、高雄客運三方合作，最快明年智能電動大巴Model T就有機會在高雄上路，更代表高雄電動車產業發展前景可期。

廖泰翔表示，高雄既有金屬材料及精密加工能量為發展電動車產業鏈奠定強大的基礎。包括中鋁和所生產矽鋼片已打入特斯拉供應鏈的中鋼，可提供高強度鋼材及鋁材；車身鈑金件的鋁合金部分，也有瑞利、宜捷，另有致茂等業者可提供電巴檢測方案。

經發局指出，在市府努力下，橋科的開發期程從原定6年大幅縮短為3年。未來除透過投資高雄事務所指派專案經理，加速建廠行政流程、協助人才招募外，也將做好基礎建設、引進商業投資，改善廠區周邊生活機能。

半導體 高雄市

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