河川水量比去年增3成 曹公圳祈福通水供灌一期稻作

高雄平原在曹公圳開鑿灌溉後產量增加六倍之多，農田水利署高雄管理處今天循傳統在曹公圳抽水站舉辦明年一期稻作通水典禮，署長蔡昇甫主持祈福儀式。蔡表示，目前河川水量比去年同期增加近三成，明年呈現弱反聖嬰現象，水情會比今年好，但相較往年平均仍略少，不能掉以輕心；農水署與水利署「雙首長平台」下月起運作，分享水情資訊與攜手防治河川汙染。

今天上午吉時，署長蔡昇甫會同立委林岱樺、高雄管理處長呂文豪等人在大寮曹公圳抽水站祭拜開圳先烈，隨後前往機房按鈕啟動送水程序，轟隆隆的抽水馬達聲響起，眾人祈求來年風調雨順且作物豐收。

今年上半年台灣大旱，高雄提前探覓補充水源、錯開整田插秧期、降低用水尖峰及加強渠道水量管控，不僅如期收穫，且總面積比同期增加5％、產量增加6％，價格也提高，蔡昇甫用「奇蹟」兩字來形容高雄灌區。

蔡昇甫說，今年大旱是56年來最嚴峻，以降雨量來講，3月份的同期降雨量僅去年的7％，從相關資訊來看，明年呈現弱反聖嬰現象，相較今年稍微好一點，目前河川水量比去年多二至三成，僅恢復到相對比較正常而已，不能夠掉以輕心。