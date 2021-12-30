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創造老少共榮 高雄在國中餘裕空間建日照中心

中央社 / 高雄30日電

為讓長輩在社區養老，高雄創全台首例，將興仁國中8間空閒教室打造成可收托60名長輩的日間照顧中心，同樓也有非營利幼兒園，盼打造幼兒、國中生、長輩一起活動的溫馨景象。

亞望沙龍日間照顧中心在高雄市政府支持下，在高雄前鎮興仁國中利用2、3樓共8間空閒教室，重整消防、通報、救助設備系統，並增設外掛電梯、無障礙車道等硬體設備，重新裝潢，打造可收托60名失智、失能長輩的「錫盛事業有限公司附設高雄市私立前鎮亞望沙龍綜合長照機構」，並於今天正式啟用。

高雄市政府秘書長楊明州致詞表示，少子化和高齡社會都是國家重大議題，目前高雄市已經進入高齡社會，65以上的長輩達人口17.4%，前鎮區更達19.24%，是超高齡社會，長輩照顧非常重要。楊明州也說，這間日照中心樓下就是非營利幼兒園，到了下課時間，便是幼兒、國中生、長輩一起活動的溫馨景象，不止是全高雄市首創，也是全台首創。

高雄市政府衛生局副局長蘇娟娟表示，高雄市目前在大同、鼓岩、建國等國小都有長照中心，興仁國中則是首次與國中合作，希望運用學校的餘裕空間能創造老少共榮，讓長輩可以在社區養老，日後也可以透過課程拉近小朋友與長輩之間距離。蘇娟娟也表示，目前國家政策要求每個學區要有一間日照中心，全高雄91個學區已布建7到8成。

亞望長照創辦人黃仲平表示，國中改成的日照中心有許多在地人才有的回憶，對許多長輩特別重要。才建置完還沒啟用，就已經有附近居民帶老人前來詢問、查看場地，顯示出在地的需求，並且同樣是亞望營運、位於旗津的日照中心也有前鎮區的長輩，將來也可望回到離家更近的地方接受照顧。

亞望長照也表示，日照中心保留部分計有國中教室元素，延續「學校學習」的意象與脈絡，並以單元照顧概念進行分區「生活型態重置」，協助被照顧者在場域中生活。並將結合國中職業技能發展課程，以木做手工藝等課程，透過手觸認知訓練課程活化長輩大腦，也讓國中生學習和長輩互動、連結，了解生命中的老化進程，形成尊重、體諒和照顧等概念。

衛生局也說，日照中心將有專業社工、護理人員及照顧服務員提供多元性健康促進活動，延緩長輩功能退化速度；並提供交通車接送。結合1樓非營利幼兒園、國中學生及老人一起共享學校資源，共創以人為本的老少共學新滋味，期盼創造祖孫手牽手，一起上下學溫韾又美麗的畫面。

高雄市 長照 衛生局

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