高市前鎮亞望沙龍日照中心 首創「老幼共融」日照模式

國內首間利用國中餘裕教室打造的高雄前鎮「亞望沙龍」日照中心今天啟用，地點設於興仁國中善樓2、3樓，以8間教室打通建成，1樓是非營利公共幼兒園，樓上、樓下交織成老幼共融的溫馨氛圍，也讓校內國中生有機會與長輩互動、連結，適度導入認識老化進程的生命教育，創造成「高雄款」獨特的日照模式。

因應「高齡化」社會，高市府在全市積極布建長照網絡，位在前鎮興仁國中的亞望沙龍日照中心今天啟用，可收托60名失智、失能長輩，由錫盛事業公司承辦，市府顧及長輩出入動線的便利，也撥636萬建造外掛式無障礙電梯，讓老人家進出更方便。

高市府祕書長楊明州、教育局長謝文斌、衛生局副局長蘇娟娟及市議員鄭光峰、陳致中、林宛蓉等民代出席啟用典禮，亞望沙龍日照中心創辦人黃仲平說，興仁國中日照中心是亞望團隊利用閒置空間改建為日照中心的第二案，這處日照中心與學校並存有一定難度，但獲市府協助，包括消防灑水、通報、救助等系統都超規格設置。利用校園的空間特性也將設立「創齡中心」、「青銀共創設計驗證中心」，創造可種可能開展的能照顧工具。

市府祕書長楊明州表示，少子化、高齡化是國家重大議題，高市65歲以上長輩已達17.4%，前鎮老年人約占19.24%，老年照顧更形重要。這處日照中心，1樓是非營利幼兒園，2、3樓收托日照長輩，可以想像老幼共融的溫馨畫面。

高雄市運用閒置校舍建置日照中心，小學目前大同國小「福樂學堂」及鼓岩國小與建國國小3處，國中是第一處。而興仁亞望沙龍日照中心與非營利幼兒園結合的模式也是全國首創，衛生局副局長蘇娟娟指日後長輩進住後，可讓幼兒學習認識、尊敬長輩，拉進老幼及社區間的距離，讓長輩能在熟悉的場域有尊嚴地在地老化。