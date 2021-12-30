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替小農開闢通路 高市府與農會超市合作設銷售專區

中央社 / 高雄30日電

協助在地農民拓展銷售市場，高雄市農業局與高雄地區農會生鮮超市合作設置小農專區，販售橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及有機蔬菜等，盼透過不同管道銷售，提升小農收益。

高雄市政府農業局表示，高雄地區農會生鮮超市的小農專區，進駐品項包括「享家蔬果園」的橙蜜蕃茄、帝王芭樂、南瓜及「創世紀有機農場」的有機蔬菜、紅鬚玉米筍等。

農業局長張清榮說，希望透過農業局媒合，提供農友不同通路管道鋪設生鮮農產上架銷售，提升小農收益，創造出農業新價值與市場。

經營「享家蔬果園」的張家芸因身體健康因素轉職務農，堅持採用安全無毒方式耕種，就連雜草也手工拔除。「創世紀有機農場」夫妻檔蘇冠宇、潘秀研則跟著長輩投入有機農業，除了供應大型超市通路有機專區，也定期在市集中直接面對客人販售。

農業局表示，「創世紀有機農場」的蔬菜價格平實，打破一般認知有機蔬菜昂貴的迷思。期望未來鋪設更多銷售點，讓消費者在不同市場通路都能買到新鮮無毒的有機蔬果。

農業局新聞稿指出，為推廣在地生產安全食材，支持地產地銷，即日起到高雄地區農會生鮮超市小農專區購買2名小農任一產品即可獲得現金抵用刮刮卡一張，通通有獎，最大獎可一次折抵新台幣500元，送完為止。

生鮮 農會 高雄市

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