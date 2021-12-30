跨年搭高雄捷運、輕軌 最快3.5分鐘一班

明天就是跨年夜，高雄除了雙舞台跨年晚會外，在高雄世運主場館更有五月天跨年演唱會，高雄捷運、輕軌將加密班距、延長營運。捷運明天將在疏運階段最密會3.5分鐘一班，輕軌則採區間車運行。輕軌和捷運紅、橘兩線末班車都會在1月1日凌晨兩點自端點站發出。

高捷表示，因應高雄跨年晚會，輕軌將採區間車運行，車門及車窗貼有行駛區間貼紙可供判斷，最密可達5分鐘一班車。明天中午12點起逐步加密班距，下午4點1起派發第一階段加班區間車行駛C1輕軌籬仔內站至C20台鐵美術館站路段。

散場時段，從晚上11點起啟動輕軌第二階段區間車營運，營運範圍調整為C1籬仔內站至C32凱旋公園站以及C1籬仔內站至C20台鐵美術館站兩個局部運轉區域，要跨區移動的民眾需在C1籬仔內站換車。C1籬仔內站至C20台鐵美術館站路段最密班距可達為5分鐘以內。

高捷呼籲，「進場搭輕軌，散場搭捷運。」民眾在跨年晚會進場階段可利用輕軌，享受沿線風光，而散場階段建議民眾步行至鄰近捷運站，分散人流前往O2鹽埕埔站，可快速返程。

為迎接跨年與接續的春節國旅，高捷今天推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，列車在明年3月6日前將不定期行駛在捷運紅線。另外在美麗島站設有打卡夯點好想兔主題拍照區。