快訊

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

直播／本土0確診、境外24例「再創新高」 半數由美國入境

跨年搭高雄捷運、輕軌 最快3.5分鐘一班

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高捷今天推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，列車在明年3月6日前將不定期行駛在捷運紅線。圖／高捷公司提供
高捷今天推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，列車在明年3月6日前將不定期行駛在捷運紅線。圖／高捷公司提供

明天就是跨年夜，高雄除了雙舞台跨年晚會外，在高雄世運主場館更有五月天跨年演唱會，高雄捷運輕軌將加密班距、延長營運。捷運明天將在疏運階段最密會3.5分鐘一班，輕軌則採區間車運行。輕軌和捷運紅、橘兩線末班車都會在1月1日凌晨兩點自端點站發出。

高捷表示，因應高雄跨年晚會，輕軌將採區間車運行，車門及車窗貼有行駛區間貼紙可供判斷，最密可達5分鐘一班車。明天中午12點起逐步加密班距，下午4點1起派發第一階段加班區間車行駛C1輕軌籬仔內站至C20台鐵美術館站路段。

散場時段，從晚上11點起啟動輕軌第二階段區間車營運，營運範圍調整為C1籬仔內站至C32凱旋公園站以及C1籬仔內站至C20台鐵美術館站兩個局部運轉區域，要跨區移動的民眾需在C1籬仔內站換車。C1籬仔內站至C20台鐵美術館站路段最密班距可達為5分鐘以內。

高捷呼籲，「進場搭輕軌，散場搭捷運。」民眾在跨年晚會進場階段可利用輕軌，享受沿線風光，而散場階段建議民眾步行至鄰近捷運站，分散人流前往O2鹽埕埔站，可快速返程。

為迎接跨年與接續的春節國旅，高捷今天推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，列車在明年3月6日前將不定期行駛在捷運紅線。另外在美麗島站設有打卡夯點好想兔主題拍照區。

高捷也同步推出限定集章任務，由好想兔作者設計五款高捷專屬紀念章，活動期間至高捷商品館購買聯名周邊，即可索取專屬限量集章紙，在指定車站集滿五枚戳章後，可至美麗島站商品館，兌換隨機不挑款式的獨家好禮，數量有限，兌完為止。

因應跨年疏運，高雄輕軌明天將採區間車運行方式，區間車車廂貼有貼紙供辨別。圖／高捷公司提供
因應跨年疏運，高雄輕軌明天將採區間車運行方式，區間車車廂貼有貼紙供辨別。圖／高捷公司提供
高捷今天推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，列車在明年3月6日前將不定期行駛在捷運紅線。圖／高捷公司提供
高捷今天推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，列車在明年3月6日前將不定期行駛在捷運紅線。圖／高捷公司提供

跨年晚會 輕軌 捷運

延伸閱讀

高市雙舞台跨年晚會 市府公布交通接駁規劃

高捷「好想兔」彩繪列車 設拍照區吸引遊客

超詳細高雄跨年交通攻略 市府：不要開車到會場

電動代步車闖軌道併行輕軌 高捷：派員引導增設阻隔

相關新聞

跨年搭高雄捷運、輕軌 最快3.5分鐘一班

明天就是跨年夜，高雄除了雙舞台跨年晚會外，在高雄世運主場館更有五月天跨年演唱會，高雄捷運、輕軌將加密班距、延長營運。捷運...

快儲水 高雄這些地區將停水23小時 影響近萬戶

台灣自來水公司七區處今天公告，大崗山給水廠配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」，預計1月6日晚上10...

高市前鎮亞望沙龍日照中心 首創「老幼共融」日照模式

國內首間利用國中餘裕教室打造的高雄前鎮「亞望沙龍」日照中心今天啟用，地點設於興仁國中善樓2、3樓，以8間教室打通建成，1...

金門跨年晚會超嗨的 眾星雲集還有600秒高空煙火秀

一年一度的金門的跨年晚會，今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，除了邀請國內最強...

超詳細高雄跨年交通攻略 市府：不要開車到會場

明天就是跨年夜，高市跨年活動將於明晚7點登場，市政府今年推出重金級「2022蓬萊高流雙舞台」跨年活動，交通局公布完整交通...

屏縣「醉」不上道專案 酒駕死傷人數降低達全國第3

酒駕頻繁，交通部昨公布今年1到10月酒駕死亡人數，屏東縣30人，排名全國第二。屏東縣警局指出，酒駕零容忍，警方針對酒駕防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。