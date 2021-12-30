高市雙舞台跨年晚會 市府公布交通接駁規劃

高市府2022雙舞台跨年晚會明晚7時登場。交通局公布接駁規劃，進場時可搭捷運等公共運具及短暫步行，散場有免費接駁車可至捷運等站；民眾別開車，管制區不提供停車位。

明天跨年夜，高市府將分別於蓬萊商港區及高雄流行音樂中心戶外海風廣場舉辦跨年晚會。交通局今天公布相關交通接駁規劃，提醒民眾多利用大眾運具前往。

交通局運輸規劃科表示，進場時，民眾前往蓬萊舞台可搭乘至捷運西子灣站、輕軌駁二蓬萊站；前往高流舞台可搭乘至捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站。下車後，民眾僅需步行5至15分鐘即可抵達會場。

為因應步行人潮，臨海新路（鼓山一路至蓬萊路）及大勇路（大仁路至公園路）規劃為行人徒步區，沿線均設有導引牌面。大港橋則於31日下午1時起至明年1月1日凌晨2時開放通行並暫停旋轉。

散場時，蓬萊舞台民眾可沿臨海新路步行至捷運西子灣站；高流舞台民眾可沿五福路步行至捷運中央公園站搭乘。另市府於七賢三路底的高雄港牌樓北側加開散場免費的低地板無障礙接駁車，當日夜間零時起發車前往捷運美麗島站。

交通局表示，高雄蓬萊、高流雙舞台跨年晚會周邊31日12時起至明年1月1日凌晨2時止，依序實施3階段交通管制，區內除緊急救護車輛、公車、接駁車、執行公務車輛及當地居民車輛外，其他汽機車均禁止進入管制區。

交通局強調，管制區內不提供停車位，且將加強違停拖吊取締。另行經捷運美麗島站、中央公園站的4線公車延後收班，管制區內9處YouBike租賃站31日下午3時起至明年1月1日上午6時止暫停營運。

另外，高雄市觀光局也發布新聞稿表示，除了雙舞台跨年晚會，還有「2022台灣燈會在高雄」，目前已有部分燈會作品亮相。觀光局也推出高雄5條跨年遊程，民眾可選擇喜愛旅遊路線，跨年晚會過後好好遊歷一番。