快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

送走2021最後夕陽 關山日落現身取決海面雲霧

中央社 / 屏東縣30日電

明天就是元旦連假，不少民眾歡送2021年，會選擇到屏東恆春關山欣賞今年最後一次日落，恆春氣象站今天表示，由於受到東北季風影響，絕美日落現身與否將要視海面雲霧而定。

「關山夕照」名列恆春八景，也是CNN評選的世界12大夕陽美景之一。關山位於恆春半島西南方，海拔約152 公尺的隆起珊瑚礁台地，為墾丁國家公園內觀賞夕照及遠眺恆春半島各區的最佳地點。明天關山日落時間為下午5時24分。

中央氣象局恆春氣象站主任薛全義接受中央社記者訪問，根據天氣預報，受到東北季風影響，明天上午落山風約有9至10級，人會站不穩的狀態，但降雨機率低；到了明天下午3時過後，直到觀賞日落時間，則為雲量偏低的晴天，有機會看見日落，但仍要視海面雲霧狀況而定。

薛全義提醒民眾， 恆春半島天氣受東北季風影響，落山風較大，體感溫度約在攝氏15度到17度，不管是要前往關山日落或龍磐日出的旅客，要做好保暖措施。

恆春鎮公所觀光農業課長黃淑惠接受中央社記者訪問表示，今年恆春鎮公所也有舉辦跨年晚會，民眾欣賞完關山日落後，可以到鎮上的西門廣場一同倒數迎接新年。

恆春 東北季風 元旦連假

延伸閱讀

歲末年終天氣冷颼颼 台東關山義消獲贈保暖外套抗寒

鋒面通過東北季風增強 北東降溫局部雨

台東關山義消副分隊長退休 獲贈一輛電動消防車

送夕陽、跨年、迎曙光一次滿足 元旦連假墾丁一房難求

相關新聞

快儲水 高雄這些地區將停水23小時 影響近萬戶

台灣自來水公司七區處今天公告，大崗山給水廠配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」，預計1月6日晚上10...

屏縣「醉」不上道專案 酒駕死傷人數降低達全國第3

酒駕頻繁，交通部昨公布今年1到10月酒駕死亡人數，屏東縣30人，排名全國第二。屏東縣警局指出，酒駕零容忍，警方針對酒駕防...

金門跨年晚會超嗨的 眾星雲集還有600秒高空煙火秀

一年一度的金門的跨年晚會，今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，除了邀請國內最強...

台東春節返鄉暨返工專車 明年1月5日開賣

明年農曆春節9天假期1月29日開始，台東縣府讓旅外縣民順利返鄉及返工，辦理「111年返鄉暨返工專車服務」，與台鐵局合作分...

超詳細高雄跨年交通攻略 市府：不要開車到會場

明天就是跨年夜，高市跨年活動將於明晚7點登場，市政府今年推出重金級「2022蓬萊高流雙舞台」跨年活動，交通局公布完整交通...

高雄運動明星化身名模 「2022運動月曆」即起限時抽

高雄市2022運動月曆一次打包市籍優秀金牌運動選手身影，展現「萬眾矚目、英雄榮耀」的光榮感，即起至明年元月2日會在運動發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。