台東春節返鄉暨返工專車 明年1月5日開賣

明年農曆春節9天假期1月29日開始，台東縣府讓旅外縣民順利返鄉及返工，辦理「111年返鄉暨返工專車服務」，與台鐵局合作分別提供北迴及南迴線專列，明年1月5日於台鐵訂票系統開賣。

縣府表示，凡符合國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上開兩者配偶及直系血親等資格，即可在明年1樂5日至台鐵訂票系統購票，另6日上午9點開放台鐵局各電腦售票車站現場購票服務。

春節返鄉專車北迴線樹林開往台東為1月28日18:07普悠瑪6178車次、1月29日08:50普悠瑪6174車次、13:40普悠瑪6176車次；返工專車台東開往樹林為2月5日12:33普悠瑪6177車次、2月6日11:00普悠瑪6179車次、12:33普悠瑪6177車次。

另南迴線返鄉專車為新左營開往台東1月29日12:08自強號6401車次；返工專車台東開往新左營為2月6日10:48普悠瑪6402車次。

縣府提醒為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備臺鐵局人員核對、查驗。 換票服務僅限於各專列車次間進行退換，不得更換返鄉專車以外之列車車次，若須更換請先辦理退票再另行購買。

退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等，則依台鐵局規定辦理。台鐵局訂票網址。