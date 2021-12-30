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金門跨年晚會超嗨的 眾星雲集還有600秒高空煙火秀

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門跨年晚會今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，邀請國內最強卡司藝人到場表演，精彩可期！圖／金門縣文化局提供
金門跨年晚會今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，邀請國內最強卡司藝人到場表演，精彩可期！圖／金門縣文化局提供

一年一度的金門的跨年晚會，今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，除了邀請國內最強卡司的表演藝人到場表演外，主辦單位還準備長達600秒高空煙火秀，精彩可期，活動並穿插有3階段的多項豐富獎品摸彩，歡迎民眾屆時踴躍參加，歡喜開心迎新年。

金門縣文化局表示，跨年晚會將於12月31日晚間7時假金門大橋旁土地重劃區熱力開唱，晚會透過海選3組在地團藝文團隊由金門大學街舞社、Candy金門小女孩及金門公揹婆民俗協會熱情開場，邀請8組金強獨家陣容，有情歌女神郭靜、金曲歌后家家、台語小天王陳隨意、星光傳奇葉瑋庭、明日之星張文綺、天籟之音南方二重唱、活力搖滾火星樂團及小朋友最喜歡的MOMO家族檸檬哥哥、泡芙姐姐連續6小時接力開唱，還有梁赫群及夏語心共同搭檔主持，嗨翻金門跨年夜!

此外，主辦單位準備長達600秒高空煙火秀，並有豐富的摸彩品，包括光陽125機車、43吋電視、定頻洗衣機、折疊式腳踏車、Switch等。現場並備有精緻的美食大街，今年保證帶給民眾一場歡樂無限，超嗨的跨年晚會 !

　金門縣文化局表示因應疫情，將會採取高規格的防疫措施，進場時應噴酒精進行手部消毒、全程戴口罩、量體溫與實聯制登記，同時發送摸彩卷及加油棒，數量有限，送完為止，另為實聯制登記順暢性，現場並貼有多處QRCODE供民眾掃描，參與民眾也可於紙張填寫實聯資訊，完成相關防疫措施。

晚會勢必會為金寧鄉帶來大量車潮，主辦單位與金門縣警察局繃緊神經，於大橋重劃區內有規劃一般民眾汽車區、機車停車區及貴賓停車區，活動週邊道路也會有引導牌指引，活動會後主辦單位也將安排接駁車返回金城、金沙、金湖車站及水頭碼頭，同時安排接駁船配合晚會結束時間送烈嶼鄉親返家，預計於1月1日00:45發車，烈嶼接駁船會配合接駁車到達時間開船。

金門大橋 跨年晚會 重劃區

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