南國漫讀節萬人響應 2022年重磅講者接續登場

10月開始的第3屆南國漫讀節截至12月底，辦理超過40場閱讀活動，累計參與人次上萬人，縣政府文化處長吳明榮表示，堪稱全台最多人響應閱讀節，2022年持續力邀重磅講者登場。

吳明榮透過新聞稿表示，10月16日開始一直到明年2月13日的南國漫讀節，截至12月，線上、線下參與人數已有上萬人次，除了是時間最長、也是參與人數最多的閱讀節。

吳明榮指出，明年1月8日將邀請知名歌手鄭宜農在屏東縣立圖書館總館，以主題「有話想說的時候，就寫作吧！」分享文學創作與身為歌手、作家的心路歷程。

1月3日，曾出版「幽魂訥訥」的作家顏訥共同帶領走讀活動，以「那些屬於自我的旅行，就用____灌溉吧！」為題，在藍皮火車穿梭山海行駛間，暢談人生旅行中最不可或缺的人事物。

2月12日、13日，漫讀節邀請最接地氣的金曲音樂人謝銘祐、2021年客語金曲贏家春麵樂隊，與擁有細緻嗓音的音樂詩人王榆鈞，及屏東具代表性的月琴團登台演出。

1月8日、9日及2月12日、13日雙週午後，由La Rue文創設計策劃的森林閱讀市集，將在屏東縣立圖書館總館齊聲綻放。

吳明榮指出，南國漫讀節上半年除有20場靜態講座外，更有20餘場以「屏東在地」、「海洋」為主題的走讀活動，如「車城Ｘ與海共活：海民的海洋生活指南、小琉球Ｘ海洋藝術」及「小島寫生課，來去小琉球寫詩畫畫」將在每週末辦理。

文化處表示，2022年春季，南國漫讀節廣邀全島各方，一起到南方，讓閱讀的號角永不停歇。