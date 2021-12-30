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快儲水 高雄這些地區將停水23小時 影響近萬戶

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
台灣自來水公司預計1月6日至7日配合辦理停水作業，預計影響9800戶。圖／本報資料照
台灣自來水公司預計1月6日至7日配合辦理停水作業，預計影響9800戶。圖／本報資料照

台灣自來水公司七區處今天公告，大崗山給水廠配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」，預計1月6日晚上10點至隔天晚上9點，將辦理岡山區10里、彌陀、梓官全區，停水戶數共9800戶，停水達23小時。

七區處公告指出，配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，配合辦理頂潭路1200mm管線改遷工程，將於1月6日晚上10點至7日晚上9點執行停水作業，公司人員將逐一檢視工程細節，以縮短檢驗工程作業時間，盡速完工復水。

預計停水地區包含岡山區信義里、白米里、協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前鋒里、石潭里。彌陀區全區、梓官區全區。合計停水戶數達9800戶。請用戶配合節約用水並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響作業安全，本停水案將順延並擇期公告實施。

七區處提醒，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，產生高溫致馬達損壞或造成火災。剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，可能會因水壓較低延遲供水，恢復供水後，如仍無（缺）水時，可聯繫水公司，由專人到府服務。

停水 岡山 高溫

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