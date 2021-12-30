快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

管線汰換工程 高雄多區停水

中央社 / 高雄30日電

台水表示，因應管線汰換等工程，高雄市鼓山、新興、鳳山、左營、小港、岡山、美濃、楠梓等區今天上午起陸續停水，最晚至下午5時30分。

台灣自來水公司發布訊息表示，為配合管線汰換等工程，鳳山區福德街1號至198號、福德街2巷、自強一路9之1號至223號、五甲三路1號至293之1號、五甲三路等巷弄、五福一路、五福二路等巷弄、自強一路、南進一街至南進七街、福安一街、五福路、漁村街巷弄等、漁南街、南安路等一帶，今天上午起停水至下午5時30分。

此外，小港區高鳳路、松興路、孔宅一街、十街、孔宅新路、高松路附近一帶停水至下午1時；楠梓區藍田路與德中路交叉口起到藍田路與大學西路交叉口止停水至2時30分；左營區左營大路、世運大道、軍校路，停水至3時；新興區德生里停水至4時30分。

另，岡山區本工西路110號、本工西路116號、本工西路88-1號、本工西路92-1號及路竹區志成股份有限公司高雄廠；鼓山區河邊里和綠川里（河西一路、河邊街含各巷、河川街含各巷、興隆路、綠川街、北端街）停水至下午5時；美濃區永安路、美興街部分區域也停水至下午6時。

台水提醒，民眾應提早於停水前儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源並慎防火警，復水後應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

停水 岡山

延伸閱讀

藤寮坑溝整治工程下月中完工 打造生態及運動休憩空間

雙北停電又停水惹怨...柯文哲：供電不足 東區門戶也是大問題

用戶注意！高雄岡山、彌陀等3區 台水公告停水23小時

影／嚇！台中工人維修水管 直接被吸入管內送醫不治

相關新聞

快儲水 高雄這些地區將停水23小時 影響近萬戶

台灣自來水公司七區處今天公告，大崗山給水廠配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」，預計1月6日晚上10...

屏縣「醉」不上道專案 酒駕死傷人數降低達全國第3

酒駕頻繁，交通部昨公布今年1到10月酒駕死亡人數，屏東縣30人，排名全國第二。屏東縣警局指出，酒駕零容忍，警方針對酒駕防...

金門跨年晚會超嗨的 眾星雲集還有600秒高空煙火秀

一年一度的金門的跨年晚會，今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，除了邀請國內最強...

超詳細高雄跨年交通攻略 市府：不要開車到會場

明天就是跨年夜，高市跨年活動將於明晚7點登場，市政府今年推出重金級「2022蓬萊高流雙舞台」跨年活動，交通局公布完整交通...

高雄運動明星化身名模 「2022運動月曆」即起限時抽

高雄市2022運動月曆一次打包市籍優秀金牌運動選手身影，展現「萬眾矚目、英雄榮耀」的光榮感，即起至明年元月2日會在運動發...

屏東33鄉鎮市 全換特色門牌

屏東縣政府投入3年心力，分批執行33個鄉鎮市創意特色門牌換發作業，縣長潘孟安說，傳統門牌是藍底白字，首創全彩新門牌，每個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。