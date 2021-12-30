超詳細高雄跨年交通攻略 市府：不要開車到會場

明天就是跨年夜，高市跨年活動將於明晚7點登場，市政府今年推出重金級「2022蓬萊高流雙舞台」跨年活動，交通局公布完整交通疏運規畫，明天中午12點至隔天凌晨2點，會場周邊將實施3階段交通管制，呼籲民眾：搭乘大眾運輸參加晚會，不要開車到會場，會場無提供停車位。

交通局表示，進場時，前往蓬萊舞台可搭乘至捷運西子灣站、輕軌駁二蓬萊站，欲參加高流舞台可搭乘至捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站。民眾僅需步行5至15分鐘就能到會場，因應步行人潮，臨海新路（鼓山一路至蓬萊路）及大勇路（大仁路至公園路）將規華為行人徒步區，沿線設有導引牌面。大港橋從明天下午1點至隔天凌晨2點暫停旋轉、開放通行。

散場時，蓬萊舞台民眾需沿臨海新路步行至捷運西子灣站；高流舞台民眾則沿五福路步行至捷運中央公園站搭乘。市府也提供免費接駁車至捷運美麗島站，民眾可在七賢三路底（必信街口）高雄港牌樓北側搭乘，乘車處設有高空氣球方便民眾辨識。

跨年管制區內不提供停車位，交通局表示，開車民眾可在外圍捷運站旁的停車場停車，再轉乘捷運、輕軌往返會場。騎機車騎士可停於外圍河東路（中正路至五福路）、民生路（河東路至市中路）、英雄路、海邊路（新田路至四維路） 等機車臨時停車區。

明天下午5點起，市區公車為配合交管也有改道行駛狀況，公車50（五福幹線）、56、99、219、紅18、橘1、168東、168西、60（覺民幹線）、248、紅52、83等12條路線將改道行駛。行經捷運美麗島站、中央公園站的公車12、77（昌福幹線）、218、紅3（林園幹線）等將延長服務至1月1日凌晨2點。配合跨年活動周邊共有9處YouBike公共自行車暫停營運，時間則從明天下午3點到隔天早上6點。