形塑運動城市意象 高市推2022運動月曆

高市運發局推出「萬眾矚目、英雄榮耀」2022運動月曆，由莊智淵等27名高雄市國手及金牌選手擔任模特兒，收錄他們人生座右銘、搭配運動場館地圖設計巧思形塑運動城市意象。

高雄市政府運動發展局發表2022運動月曆，內容融入高雄運動場館，並由莊智淵等27名高雄市國手、金牌選手組成超強運動明星陣容。運發局長侯尊堯透過新聞稿表示，2022運動月曆以「萬眾矚目、英雄榮耀」象徵高雄運動人才輩出，形塑運動城市意象。

侯尊堯表示，除收錄每位選手運動風采、親筆簽名、亮麗事蹟外，也首次收錄他們的人生座右銘，讓民眾在欣賞運動明星風采時，也能感受選手們接受嚴苛訓練、不畏挑戰、締造佳績過程中人生體悟，讓大家平常關注選手亮眼表現同時，透過兼具收藏價值及實用性的運動月曆行銷高雄，推展運動風氣，也幫助選手開啟斜槓人生契機。

侯尊堯說，月曆設計呈現高雄運動場館多元豐富樣貌，包括鳳山運動中心、高雄國家體育場、蓮池潭水域運動中心、國際游泳池、大寮靶場、國際滑輪溜冰場等，傳達高雄運動城市意象。透過並運動地圖設計巧思，讓民眾可依自身需要及所在區域找到適合運動場館。

運發局表示，2022運動月曆明星包含奧運「五朝元老」桌球國手莊智淵、兩屆奧運標槍國手黃士峰、東京奧運舉重國手高展宏，以及東京帕運游泳國手陳亮達、桌球國手田曉雯。

並有全國運動會4金泳將陳思安和鐵人三項張綺文、郭家齊、黃于嫣，田徑黃祥維、胡家蓁，射擊施榮宏、李沛晴、蘇淙元，滑輪溜冰陳映竹、跆拳道黃品潔、纜繩滑水鄧佩珊、舉重胡俊祥，網球林以誠、黃奕翔及邱祐辰，以及台電女子排球隊與中油足球隊。

運發局表示，即起至明年1月2日止，在運動發展局KSD好運發臉書粉絲團的2022運動月曆限量限時抽獎活動，完成指定步驟，並公開分享活動貼文，就有機會抽中運動月曆，限量200份；另外，在今天及明年1月6日下午4時FM94.3高雄廣播電台「運動港都好運發」直播節目中，有開放民眾call in及留言抽獎活動。