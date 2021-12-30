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澎湖龍德宮千秋寶艦 遊天河風中化吉繳旨

中央社 / 澎湖縣30日電

澎湖白沙赤崁龍德宮五府千歲送王大典，今天清晨遊天河化吉升繳旨，千秋寶艦王船在東北季風的助勢下，短短1小時結束。

澎湖白沙龍德宮主委鄭進豐表示，龍德宮在民國83年8月迎回的高、朱、范、柴、李等五府千歲，原本須在104年返回天庭繳旨，但因全村善男信女虔誠向玉帝慰留，一直等到今年底必須返回天庭，五府千歲駐蹕長達有27年之久。

龍德宮特別打造五府千歲千秋寶艦王船，今年11月起送王大典，展開2月個月的跨海至鳥嶼福德宮、湖西天后宮、通梁保安宮等友廟等遶境、建醮、歌仔戲、普渡植福、盟境添載及恭送王船等傳統科儀，祈求平安，包括各地友廟參與，場面盛大。

龍德宮千秋寶艦王船壓軸送王大典，今天上午8時30分送往白沙後璧宮北方海灘，在傳統科儀的祭儀化吉，在場信眾虔誠膜拜，千秋寶艦在風勢的助勢下，短短1個小時完成，結束長達2個的廟會送王活動。

王船 澎湖 遶境

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