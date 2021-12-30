屏縣「醉」不上道專案 酒駕死傷人數降低達全國第3

酒駕頻繁，交通部昨公布今年1到10月酒駕死亡人數，屏東縣30人，排名全國第二。屏東縣警局指出，酒駕零容忍，警方針對酒駕防制每月執行取締酒駕路檢勤務6到8次，各分局擴大臨檢勤務，自辦酒駕路檢專案，今年1月迄今取締3533件，也針對轄內易飲酒處所宣導勿酒駕。縣警局指出，今年度酒後駕車死傷人數較去年下降3人，全國各縣市僅次於台中、雲林縣。

屏東縣警方強調，歲末年終、跨年及尾牙接踵而至，民眾常有飲酒助興致，防制酒後駕車，警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。

交通隊指出，110年1月至12月29日，屏東縣交通事故發生2萬5379件、死亡120人、受傷2萬人，與去年同期發生2萬7308件、死亡134人、受傷2萬2559人相較，事故發生件數減少1929件、死亡減少14人、受傷減少2559人，事故當事人尤以騎機車者為最多。

警方指出，有效降低交通事故及取締僥倖心態違規的駕駛人，警方除規畫交通大執法，每日交通稽查勤務派人在易肇事路口、路段加強易肇事違規取締（超速、雙黃線超車、闖紅燈、酒後駕車），藉以減少交通事故發生，保障用路人安全。