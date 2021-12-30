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屏縣「醉」不上道專案 酒駕死傷人數降低達全國第3

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供

酒駕頻繁，交通部昨公布今年1到10月酒駕死亡人數，屏東縣30人，排名全國第二。屏東縣警局指出，酒駕零容忍，警方針對酒駕防制每月執行取締酒駕路檢勤務6到8次，各分局擴大臨檢勤務，自辦酒駕路檢專案，今年1月迄今取締3533件，也針對轄內易飲酒處所宣導勿酒駕。縣警局指出，今年度酒後駕車死傷人數較去年下降3人，全國各縣市僅次於台中、雲林縣。

屏東縣警方強調，歲末年終、跨年及尾牙接踵而至，民眾常有飲酒助興致，防制酒後駕車，警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。

交通隊指出，110年1月至12月29日，屏東縣交通事故發生2萬5379件、死亡120人、受傷2萬人，與去年同期發生2萬7308件、死亡134人、受傷2萬2559人相較，事故發生件數減少1929件、死亡減少14人、受傷減少2559人，事故當事人尤以騎機車者為最多。

警方指出，有效降低交通事故及取締僥倖心態違規的駕駛人，警方除規畫交通大執法，每日交通稽查勤務派人在易肇事路口、路段加強易肇事違規取締（超速、雙黃線超車、闖紅燈、酒後駕車），藉以減少交通事故發生，保障用路人安全。

警方指出，分析今年1月到12月29日，酒駕發生638件，晚間18到24時為主要發生時段，另統計酒駕違規取締3533件，防止酒駕交通事故，警方除每周規畫取締酒駕路檢勤務，針對轄區KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所加強宣導，並對周遭易酒駕路段，採不分日、夜、全時段稽查、執行「醉」不上道專案，宣示警方掃蕩酒駕的決心，確保民眾生命財產安全。

防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供
防制酒後駕車，屏東縣警方加強執法力道，除局頒酒駕路檢勤務外，也規畫全時段交通大執法稽查勤務，執行「醉」不上道專案。圖／警方提供

酒駕 屏東縣

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