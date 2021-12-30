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高雄運動明星化身名模 「2022運動月曆」即起限時抽
高雄市2022運動月曆一次打包市籍優秀金牌運動選手身影，展現「萬眾矚目、英雄榮耀」的光榮感，即起至明年元月2日會在運動發展局KSD好運發臉書粉絲團限時抽獎，只要完成活動指定步驟，並公開分享活動貼文，就有機會抽中。
高雄市運發局為展現各類運動選手的力與美，邀市內今年在國內外賽事表現優異的頂尖選手拍攝運動月曆，局長侯尊堯表示，除藉運動選手行銷城市的光榮感，也希望有企業界找選手代言。
高雄運動月曆由奧運五朝元老桌球國手莊智淵等27名高雄市籍國手及金牌選手組成超強陣容，兩屆奧運標槍國手黃士峰、東京奧運舉重國手高展宏、東京帕運游泳國手陳亮達、桌球國手田曉雯，全國運動會4金泳將陳思安和鐵人三項張綺文、郭家齊、黃于嫣，田徑黃祥維、胡家蓁，射擊施榮宏、李沛晴、蘇淙元，滑輪溜冰陳映竹、跆拳道黃品潔、纜繩滑水鄧佩珊、舉重胡俊祥，網球林以誠、黃奕翔及邱祐辰、台電女子排球隊與中油足球隊等，都化身「名模」，活力四射。
1月主角是跆拳道金牌甜姐兒黃品潔，拍攝時眉宇之間流露運動員的霸氣，7月主角陳思安拍攝當天已先在泳池訓練過一輪，展現選手自律的一面。全運會田徑100公尺及200公尺金牌得主胡家蓁表示，很榮幸受邀拍攝，謝謝運發局讓選手以另外一種形象呈現。
即日起至明年1月2日止，運發局除在臉書粉團舉行2022運動月曆限量限時抽獎活動，即起至明年1月6日下午4點FM94.3高雄廣播電臺「運動港都好運發」直播節目中，也開放民眾call in及留言抽獎贈送活動，民眾可關注運動發展局臉書粉專，https://www.facebook.com/ksdkcg。
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