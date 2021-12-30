政治放一邊 高雄市議會藍綠總召登演唱會尬歌喉

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（前排右二）30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行與夥伴團練。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（前排右二）30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行與夥伴團練。記者王慧瑛／攝影

高雄市議會國民黨團總召童燕珍有好歌喉，連續10年辦慈善公益演唱會，她今年邀請市議會民進黨團總召鄭光峰登台合唱，藍綠總召對唱成亮點，兩人公務都忙，直到演唱會前一天終於碰面練習，兩人29日下午僅練半小時唱3次，很快就建立對唱默契，還互誇對方「歌喉一級棒」。

童燕珍問政風格犀利，拿起麥克風唱經典老歌，神情陶醉，展現溫柔一面。童連續10年辦公益演唱會，今年時間是12月30日晚間7點30分在高雄文化中心至德堂，現場1700多個座位採索票方式入場。今年邀請市議會民進黨團總召鄭光峰上台合唱「男人情女人心」，市長陳其邁也計畫出席助陣。

疫情下，更需要音樂來溫暖人心！」童燕珍說，抗疫之路走了近2年，疫情帶給大家許多感觸與改變，如今疫情趨緩，希望透過一首首膾炙人口的歌曲，分享感動的力量。

童燕珍從政近20年，她出身空軍眷村，父母都愛音樂，從小耳濡目染也對音樂有敏銳度，她學生時期是合唱團員，對唱歌相當拿手。童燕珍的獨生女黃婷是知名作詞人，黃婷台大外文系畢業後赴美攻讀碩士，之後踏上音樂創作之路，曾入圍金曲獎最佳作詞人獎。

童燕珍說，音樂細胞似乎會遺傳，她父母、女兒都對音樂情有獨鍾，她雖然走政治這一行，卻沒放棄對音樂的熱情，透過公益演唱會，希望傳遞音樂鼓舞人心力量，也將募來的社會資源送給需要的團體。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（後排右）30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行與夥伴團練。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（後排右）30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行與夥伴團練。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（前排右二）30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行與夥伴團練。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（前排右二）30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行與夥伴團練。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行練習，要展現最好一面。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行練習，要展現最好一面。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行練習，要展現最好一面。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍30日晚間在高雄文化中心至德堂辦演唱會，近期跑行程空檔就到樂器行練習，要展現最好一面。記者王慧瑛／攝影

演唱會 疫情 民進黨

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