政治放一邊 高雄市議會藍綠總召登演唱會尬歌喉

高雄市議會國民黨團總召童燕珍有好歌喉，連續10年辦慈善公益演唱會，她今年邀請市議會民進黨團總召鄭光峰登台合唱，藍綠總召對唱成亮點，兩人公務都忙，直到演唱會前一天終於碰面練習，兩人29日下午僅練半小時唱3次，很快就建立對唱默契，還互誇對方「歌喉一級棒」。

童燕珍問政風格犀利，拿起麥克風唱經典老歌，神情陶醉，展現溫柔一面。童連續10年辦公益演唱會，今年時間是12月30日晚間7點30分在高雄文化中心至德堂，現場1700多個座位採索票方式入場。今年邀請市議會民進黨團總召鄭光峰上台合唱「男人情女人心」，市長陳其邁也計畫出席助陣。

「疫情下，更需要音樂來溫暖人心！」童燕珍說，抗疫之路走了近2年，疫情帶給大家許多感觸與改變，如今疫情趨緩，希望透過一首首膾炙人口的歌曲，分享感動的力量。

童燕珍從政近20年，她出身空軍眷村，父母都愛音樂，從小耳濡目染也對音樂有敏銳度，她學生時期是合唱團員，對唱歌相當拿手。童燕珍的獨生女黃婷是知名作詞人，黃婷台大外文系畢業後赴美攻讀碩士，之後踏上音樂創作之路，曾入圍金曲獎最佳作詞人獎。