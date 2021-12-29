高雄近一甲子中興社區今啟動都更 住戶盼迎安全新家
屋齡達56年的高市三民區中興社區，因老舊傾頹，安全堪虞，繼城中城事件引發都更的需求後，社區有20位所有權人發起更新案，今午在三塊厝聯合里活動中心簽署籌備申請書，宣布啟動都更。高市都發局也同步設置都更工作站，由輔導團隊進駐協助。
1966年興建的中興社區靠近高雄幸福川，共4棟、160戶，住戶盼都更重建，經興德里長陳國欽號召動員，前後召開3次共識會議，多達20位所有權人發起成立更新會。
發起人姚英珠表示，10多年前住戶即想都更，但因分坪等問題談不攏，一直無法推進，直至這次城中城發生大火，才促成都更共識。
中興社區是繼民族、河濱社區後，高市府今年第3處輔導社區自主都更案件，興德里長陳國欽表示，中興社區除街道狹窄，部分梯間鋼筋裸露、屋況極差，令人擔心，他當30幾年里長，一直掛心中興公寓的重建。
副市長林欽榮建議社區考慮分成南、北2區，已加快都更重建腳步。目前南區都更重建意願已接近7成，這處社區位在幸福川北側、區位極佳，成立更新會後應有建商有興趣進場評估。
都發局長吳文彥表示，老舊社區推動都更，所有權人需具自發性，市府才幫得上忙，市府推出自主都更「588」輔導專案，只要過半所有權人同意即可成立更新會，80％所有權人同意則可向中央申請補助辦理，最後研擬出的都更事業及權利變換計畫，依法經80％所有權人同意就可報市府大會審議。
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