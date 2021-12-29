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高雄2022運動月曆 收錄莊智淵等選手座右銘

中央社 / 高雄29日電

高雄市運動發展局今天發表「2022運動月曆」，由桌球好手莊智淵等27名高雄市籍選手組成明星陣容，並以勵志的座右銘，鼓舞人心，即日起以臉書抽獎方式免費贈送民眾。

高雄市運發局下午舉行月曆發表記者會，運發局長侯尊堯表示，2022運動月曆以「萬眾矚目、英雄榮耀」象徵高雄運動人才輩出，形塑運動城市意象。

運發局表示，月曆收錄選手們的運動丰采、親筆簽名及事蹟，也首次收錄他們的人生座右銘，讓民眾也能感受選手在嚴苛訓練下，不畏挑戰、締造佳績過程中的人生體悟。

侯尊堯指出，月曆設計也呈現高雄運動場館多元豐富的樣貌，包括鳳山運動中心、高雄國家體育場、蓮池潭水域運動中心、國際游泳池、大寮靶場、國際滑輪溜冰場等，並以運動地圖設計，方便民眾找到運發局管轄的運動場館。

運發局表示，2022運動月曆明星包含奧運5朝元老桌球國手莊智淵、2屆奧運標槍國手黃士峰與東京奧運舉重國手高展宏，及東京帕運游泳國手陳亮達、桌球國手田曉雯等人。

即日起至1月2日止，在運動發展局「KSD好運發」臉書粉絲團進行2022運動月曆限量限時抽獎活動，只要完成活動指定步驟，並公開分享活動貼文，就有機會抽中。

另外，在12月30日及明年1月6日下午4時FM94.3高雄廣播電台「運動港都好運發」直播節目中，也開放民眾call in及留言抽獎贈送。

月曆 東京奧運 高雄市

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