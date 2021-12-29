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澎湖消防醫護一條心 鬼門關前救回病患慶重生

中央社 / 澎湖縣29日電

衛福部澎湖醫院心導管團隊費時近5個小時，完成心導管手術，將急性心肌梗塞病患從鬼門關搶救回來，陳姓患者今天在醫院慶祝重生，他對消防與醫護人員表達萬分感謝。

澎湖醫院表示，馬公70歲的陳姓患者21日晚間因胸痛、盜汗等症狀，由消防局救護人員救護，當場使用線上即時傳輸12導程心電圖機監測，急診部醫師蔡文祥透過心電圖判讀，發現是疑似急性心肌梗塞，緊急通知心導管團隊進行介入性手術急救治療，歷時長達近5個小時才完成，經過1星期觀察休養，病情康復穩定，今天舉辦慶生，將擇日出院。

部立澎湖醫院今天在院區為陳姓患者切蛋糕慶祝重生，家屬向警消與醫護人員表達滿滿的感謝，澎湖縣消防局長許文光與衛生局長蕭靜蓉到場表揚緊急救護處置得宜的救護人員邱泉潣與吳竹棟，場面溫馨。

部立澎湖醫院院長匡勝捷表示，陳姓患者急性心肌梗塞嚴重，能夠成功挽救回來，完全得力於消防緊急救護提早5分鐘到達急診室，加上有線上即時傳輸12導程心電圖機（EKA）、主動脈氣球幫浦（IABP）和急診與心導管的醫療團隊，才能合力完成這次救命的大事。

部立澎湖醫院自民國102年增設與台灣本島醫學中心同等級的「心導管室」等醫療儀器，由醫師陳賢生率醫護團隊，8年來完成高難度心導管等手術1251例。

澎湖 患者 心肌梗塞

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