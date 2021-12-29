快訊

明年起滿63歲才可領「全額老年年金」 衝擊13萬人

兩變異株結合成「Delmicron」新魔王？ 羅一鈞解答了

喝好水！洋山淨水場啟用 產製的水源供金門全島使用

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「洋山淨水場新建工程」今舉行正式揭牌啟用，未來除可提昇民生供水穩定度外，亦將逐步取代地下水源，減少金門長年對地下水的依賴。圖／自來水廠提供
「洋山淨水場新建工程」今舉行正式揭牌啟用，未來除可提昇民生供水穩定度外，亦將逐步取代地下水源，減少金門長年對地下水的依賴。圖／自來水廠提供

斥資新臺幣3.91億元的「洋山淨水場新建工程」，在今年9月9日正式驗收後，今天舉行正式揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯到場主持，並當場試喝洋山淨水場過濾出產的純淨好水；洋山淨水場完工後，將擔負東半島供配水核心外，所產製的充裕清水也已配送至西半島及小金門使用，減少金門長年對地下水的依賴。

去年金門地區之總降雨量477公釐，已創下50幾年來有觀測紀錄的歷史新低，今年截至目前也僅降下472公釐，將再創歷史新低，所以整體金門「自有水源」的部分，仍面臨極為不利的條件，尤其在地下水資源的水情，更為嚴苛，也讓大陸通水更顯重要。

這場啟用典禮於今天下午2點舉行，由楊鎮浯、縣議會副議長周子傑、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金沙鎮長吳有家等人共同主持揭牌啟用。

楊鎮浯表示，現階段洋山淨水場發揮重要的功能就是東水西運，目前西半島抽地下水的比例將近百分之60，隨著大陸接水與東水西運，已經成功的把地下水使用比例降至百分之15，這也代表逐漸在涵養地下水資源。

座落金沙水庫旁的洋山淨水場，佔地面積約4.45公頃，可供建置日產5萬噸的淨水系統，目前已完成第一期日產2.5萬噸的淨水場，第二期後續將視地區發展需求滾動檢討並適時啟動，以確保未來用水不虞匱乏。

洋山淨水場之水源為大陸之原水，於完工後除將取代現有榮湖淨水場，並擔負東半島（金沙）供配水核心外，所產製的充裕清水也已配送至西半島（金城、金寧）及小金門使用，除可提昇民生供水穩定度外，亦將逐步取代地下水源，減少金門長年對地下水的依賴。

自來水廠表示，新建洋山淨水場於去年完工後依規定需進行整體功能試運轉，以確保工程效益確實滿足計畫目標，在此試運轉階段，主要用以測試各淨水單元之聯合運作能順暢無虞，期間有賴專業之操作及水質人員，持續依大陸原水之變化及設備性能不斷的調整，適時排除潛在障礙及預作防範。

據了解，「洋山淨水場」正式揭牌，為水廠整體供水的重要里程碑，而現階段最大日產水量2.5萬噸，已成為地區最大的淨水場，且足夠因應地區近年產業發展與人口成長的用水需求。

斥資新臺幣3.91億元的「洋山淨水場新建工程」，今天舉行正式揭牌啟用。記者蔡家蓁／攝影
斥資新臺幣3.91億元的「洋山淨水場新建工程」，今天舉行正式揭牌啟用。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行揭牌啟用，未來將供應金門全島多數的水源。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行揭牌啟用，未來將供應金門全島多數的水源。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行揭牌啟用，內部還有趣味闖關活動。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行揭牌啟用，內部還有趣味闖關活動。記者蔡家蓁／攝影
斥資新臺幣3.91億元的「洋山淨水場新建工程」今天舉行正式揭牌啟用，與會貴賓當場試喝洋山淨水場過濾出產的純淨好水。記者蔡家蓁／攝影
斥資新臺幣3.91億元的「洋山淨水場新建工程」今天舉行正式揭牌啟用，與會貴賓當場試喝洋山淨水場過濾出產的純淨好水。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行正式揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯到場主持。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行正式揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯到場主持。記者蔡家蓁／攝影
「洋山淨水場新建工程」今天舉行正式揭牌啟用，象徵東半島未來將提供金門近7成的水源。圖／自來水廠提供
「洋山淨水場新建工程」今天舉行正式揭牌啟用，象徵東半島未來將提供金門近7成的水源。圖／自來水廠提供

金門 地下水 日產

延伸閱讀

楊鎮浯會陳吉仲 為金門農舍興建及山坡地劃設找解套

金酒取得中國註冊碼 楊鎮浯澄清政治卡關傳言

金酒輸陸「卡關」4天解套 楊鎮浯籲有心人勿見縫插針

楊鎮浯徐國勇研商雷區返還於民 落實土地正義

相關新聞

防疫旅館春節專案在宅處所 屏縣發現10件不符防疫規範

中央流行疫情指揮中心12月14日啟動春節專案，屏東縣府配合中央政策，衛生局、交通旅遊處、環保局、勞青處等各局處團隊不定期...

離島轉動愛！台灣青年企業家跨海送暖 輪椅贈金醫

寒冬送暖！為落實企業社會責任與青年參與公益的精神，台灣青年商業交流發展協會今日在理事長塗義澤的號召下，特別組織會內幹部成...

屏東城市美學再進化！33鄉全換上特色門牌

屏東縣府歷時3年，終於在今年完成全縣33鄉鎮市創意特色門牌換發，今中午在縣府舉行揭牌典禮，由縣長潘孟安、屏東市長程清水、...

高雄社宅陸續動工 陳其邁：絕對是挑好地點

高市近日招商有成，也帶動房價飆漲，為保障青年、弱勢族群，市府與中央合作推動社會住宅政策，今高雄市長陳其邁至三民新都社宅主...

出事了阿伯！高雄阿伯騎上輕軌軌道 輕軌煞車禮讓先行

高雄輕軌在本月16日通車至美術館，近日網路上一則影片

爭取國營事業經費 陳其邁：這是我的責任

高雄市壽山動物園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，近日市府給台電公文外流，市府爭取台電8千萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。