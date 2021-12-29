喝好水！洋山淨水場啟用 產製的水源供金門全島使用

斥資新臺幣3.91億元的「洋山淨水場新建工程」，在今年9月9日正式驗收後，今天舉行正式揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯到場主持，並當場試喝洋山淨水場過濾出產的純淨好水；洋山淨水場完工後，將擔負東半島供配水核心外，所產製的充裕清水也已配送至西半島及小金門使用，減少金門長年對地下水的依賴。

去年金門地區之總降雨量477公釐，已創下50幾年來有觀測紀錄的歷史新低，今年截至目前也僅降下472公釐，將再創歷史新低，所以整體金門「自有水源」的部分，仍面臨極為不利的條件，尤其在地下水資源的水情，更為嚴苛，也讓大陸通水更顯重要。

這場啟用典禮於今天下午2點舉行，由楊鎮浯、縣議會副議長周子傑、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金沙鎮長吳有家等人共同主持揭牌啟用。

楊鎮浯表示，現階段洋山淨水場發揮重要的功能就是東水西運，目前西半島抽地下水的比例將近百分之60，隨著大陸接水與東水西運，已經成功的把地下水使用比例降至百分之15，這也代表逐漸在涵養地下水資源。

座落金沙水庫旁的洋山淨水場，佔地面積約4.45公頃，可供建置日產5萬噸的淨水系統，目前已完成第一期日產2.5萬噸的淨水場，第二期後續將視地區發展需求滾動檢討並適時啟動，以確保未來用水不虞匱乏。

洋山淨水場之水源為大陸之原水，於完工後除將取代現有榮湖淨水場，並擔負東半島（金沙）供配水核心外，所產製的充裕清水也已配送至西半島（金城、金寧）及小金門使用，除可提昇民生供水穩定度外，亦將逐步取代地下水源，減少金門長年對地下水的依賴。

自來水廠表示，新建洋山淨水場於去年完工後依規定需進行整體功能試運轉，以確保工程效益確實滿足計畫目標，在此試運轉階段，主要用以測試各淨水單元之聯合運作能順暢無虞，期間有賴專業之操作及水質人員，持續依大陸原水之變化及設備性能不斷的調整，適時排除潛在障礙及預作防範。