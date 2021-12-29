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防疫旅館春節專案在宅處所 屏縣發現10件不符防疫規範

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府針對要返家居家檢疫民眾，對於在宅檢疫處所，縣府團隊事前聯合訪查。圖／屏縣府提供
屏東縣府針對要返家居家檢疫民眾，對於在宅檢疫處所，縣府團隊事前聯合訪查。圖／屏縣府提供

中央流行疫情指揮中心12月14日啟動春節專案，屏東縣府配合中央政策，衛生局、交通旅遊處、環保局、勞青處等各局處團隊不定期到防疫旅館抽查，檢視防疫旅館防疫措施嚴格把關，另針對要返家居家檢疫民眾，對於在宅檢疫處所，縣府團隊事前聯合訪查，若居家環境不符防疫規範，不予返家檢疫，近日查訪發現有10件不符合居家檢疫的規範，都已協調安排防疫旅館或集中檢疫所續住。

屏東縣府衛生局指出，根據民眾選擇10+4或7+7方案返家前再由民政、衛政、警政聯合訪查，居家檢疫環境符合防疫規範方可返家。由於返台人數增加，屏東擴增防疫旅館、計程車及巴士數量，醫療團隊調整直接到防疫旅館PCR採檢，讓欲返家居家檢疫之民眾則不需往返醫院，降低社區感染風險。

衛生局統計，截至28日止，選擇A方案（14+0+7）有69人，選擇B方案（10+4+7）有16人，選擇C方案有（7＋7+7）有39人，針對申請B、C方案檢疫者返家前嚴格訪查共220戶（含外縣市防疫旅館，返回本縣居家檢疫者），10件不符合，皆已協調安排防疫旅館或集中檢疫所續住。

衛生局長施丞貴說，入境者入境前須選擇檢疫方案及返家為一人一戶或一人一室；同住家人也須施打完2劑疫苗且滿14天，且住所需設有獨立衛浴等檢疫規範，填寫聲明切結書，確認入境方案及返家檢疫處所地址。檢疫者返家前除當天PCR採檢結果需為陰性外，對於在宅檢疫處所，事前聯合訪查作業嚴格檢視執行，若居家環境不符防疫規範不予返家檢疫，若遇民眾不配合及違反相關規定時則加重裁處。

縣長潘孟安說，國外疫情仍嚴峻，且Omicron病毒來勢洶洶，希望春節期間能夠落實風險管控、掌握環境清消與人員裝備防護，務必要做好嚴格把關，絕不讓防疫有破口，呼籲返國檢疫者務必配合政府政策及各遵守項居家檢疫規範。

相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢（http://www.cdc.gov.tw）或撥打1922及屏東縣政府衛生局08-7380208防疫專線洽詢。

衛生局 屏東縣政府 防疫旅館

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