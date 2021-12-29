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楊鎮浯會陳吉仲 為金門農舍興建及山坡地劃設找解套

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（右二）日前特別拜會行政院農業委員會主委陳吉仲（右一），針對金門鄉親關心的農舍興建臨界臨路、離島建設條例購回等問題與農委會交換意見。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（右二）日前特別拜會行政院農業委員會主委陳吉仲（右一），針對金門鄉親關心的農舍興建臨界臨路、離島建設條例購回等問題與農委會交換意見。圖／縣府提供

金門農舍興建存在著許多不合理的規定，金門縣長楊鎮浯日前拜會行政院農業委員會主委陳吉仲，針對金門鄉親關心的農舍興建臨界臨路、共有物分割、離島建設條例購回，及山坡地劃設等問題與農委會交換意見，盼藉由交流討論讓中央單位瞭解金門目前面臨的問題，獲得農委會正面回應，願協助於國土計畫法及離島建設條例等法規上表達支持之意。

楊鎮浯表示，台灣農地面積2500平方公尺，金門農地在戰地政務時期劃設時多僅有500、1000平方公尺，與台灣地區有明顯的差異，故在農舍資格審查時，地區常有不同的聲音。

有關臨界臨路規定，部分民眾恐無法興建農舍或農舍將林立於道路兩旁，不僅有交通、安全上的疑慮，也不利金門未來整體發展，楊鎮浯也建議農舍用地以中心線的認定基準做為審認原則，僅計入必要之通行道路，以符合農委會農業經營最大化的精神。

會中也爭取共有農地分割、離島建設條例購回之老農農舍興建之資格保留；另在山坡地劃設部分，希望農委會考量金門花崗岩地質，土壤侵蝕狀況輕微，能再綜合檢討金門山坡地劃設問題。

陳吉仲表示，農委會主管全國各項農業事務，許多法規是以全國農業態樣進行考量，近幾年因各縣市農舍違規愈趨嚴重，故要求各縣市政府農舍用地應矩形配置於農地之地界線側及臨接道路，但離島狀況特殊，農地狀況確實不同於台灣本島。

陳吉仲說，此次縣府提案，將請相關部門研議評估農地利用配套方案，如可行將給予縣府部分彈性，其餘涉及法規層面問題，將於國土計畫法及離島建設條例中協助處理。至於山坡地劃設，是為利各縣市水土保持與維護，後續會再依金門的實際狀況，請水土保持局派員務實的瞭解檢討。

金門縣長楊鎮浯拜會行政院農業委員會主委陳吉仲，針對金門鄉親關心的農舍興建臨界臨路交換意見。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯拜會行政院農業委員會主委陳吉仲，針對金門鄉親關心的農舍興建臨界臨路交換意見。圖／縣府提供

金門 農舍 農地

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