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拒發生關係9年男友狂劈腿 女立委曝「交往到他爸當議長」

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨立委陳玉珍。圖／取自陳玉珍臉書
國民黨立委陳玉珍。圖／取自陳玉珍臉書

國民黨立委陳玉珍日前在兩性節目中，親自揭開感情史，她曾與某任男友愛情長跑9年，對方卻不斷劈腿，主因竟是陳玉珍不曾答應發生關係，甚至交往初期男方就帶前女友回家，陳玉珍如今回想「我自己可能錯還比較多，因為人家沒有要我，是我一直堅持著不放」。

上月底陳玉珍擔任《單身行不行》節目來賓，談及自己28歲時交往一任男友長達9年，「我認識他，我爸爸是地方議長，後來我當議員，交往到他爸爸當議長」，雙方都是金門當地政治世家。

陳玉珍擔任《單身行不行》節目來賓，談及自己28歲時交往一任男友長達9年「交往到他爸爸當議長」。
陳玉珍擔任《單身行不行》節目來賓，談及自己28歲時交往一任男友長達9年「交往到他爸爸當議長」。

有次陳玉珍赴美國一兩個月回到金門，發現男友不對勁，房門口還出現一雙女鞋，直覺是他的前女友，跟男方攤牌後也不見改善，甚至換了很多不同的女生，陳玉珍現在感嘆，當時應該果斷結束感情，但自己做不到，反而委屈接受，「如果人生重來，不會選擇他」。

節目主持人直言這情況就是劈腿，不料，陳玉珍認為男友也沒錯，因為自己觀念傳統，當時常常跟男方同床過夜，9年來都沒有發生過關係，陳玉珍事後回想「人家沒有要我，是我堅持不放手」。

最後會分手是因為對方家長希望兩人結婚，男方卻出口「我爸爸說的」，那一瞬間讓陳玉珍看清了這段關係，也以自身經驗建議女性朋友「如果放下，可以認識不一樣的人」。

陳玉珍 愛情

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