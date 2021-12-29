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高雄111年有線電視收費凍漲 新增200元組方案

中央社 / 高雄29日電

高雄市政府公告111年高雄市5家有線電視各項收視費用上限，維持與今年相同，並新增新台幣200元組方案提供選擇。另高市府社會局登記有案的低收入戶，有免收收視費等優惠。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，明年5家有線電視系統業者每月基本頻道組收視費用上限介於450元至550元，裝機費、分機費、復機費、移機費等，均維持與今年相同；而高市府社會局登記有案的低收入戶享有免收收視費、裝機費、分機費、復機費及移機費等優惠。

另外，高雄市5家業者配合國家通訊傳播委員會（NCC）政策，向高市府有線廣播電視系統費率審議委員會申報111年200元組方案，推出以13台無線電視頻道加上自組數個頻道為主的200元組方案，收視戶可依需求選購。

高雄市政府表示，明年各項收視費用生效日期前，如系統業者已與訂戶訂有契約，其原收費低於市府公告各項收視費用者，應依原契約所定價格收視至契約期滿。此外，業者可視區域特性、社區規模等市場狀況，與訂戶雙方協議更優惠的收視價格。

高市府有線電視費率審議委員會在今年12月召開2次會議，決議明年有線電視各項收視費用上限，維持與今年相同，並新增200元組方案。

高雄市 低收入戶 NCC

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