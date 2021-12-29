馬祖軍事據點將轉譯再生 戰地文資活化邁新階段

馬祖戰地文化資產26、86據點第1期工程日前決標，未來將加入新建築設計，預估國112年4月成為食藝空間及感知圖書館，象徵馬祖戰地文化資產活化邁入新階段。

連江縣政府文化處今天提供資訊表示，軍事據點轉譯計畫是地方文化資產的新階段發展，希望突破地方戰地遺址的保存困境，尋求軍事據點永續發展，透過導入設計創意，將失去戰備功能的軍事據點，改造成為島嶼魅力的展示平台。

連江縣政府公告，「26、86據點轉譯活化再利用計畫第一期工程」日前以新台幣6100萬元決標。過去馬祖戰地遺址多採原貌修復方式活化，籌備多年的據點轉譯將因應空間特性，融入建築設計的現代巧思，透過再造文化遺產，融合歷史與當代使用發展，讓後人走入前人的歷史現場。

推動馬祖戰地遺產保存的成功大學建築系名譽教授傅朝卿表示，馬祖軍事據點全數採取「凍結」保存或放任荒廢，將使馬祖軍事遺產喪失永續發展機會，馬祖已有多處原貌修復活化據點，持續原貌修復將因同質性高，降低軍事遺產的觀光吸引力。轉譯計畫將透過建築設計與納入新概念，調整建築形貌、氛圍，使它更迷人。

根據連江縣政府文化處提供資料，未來在南竿機場南側的26據點，入口處2層樓高的營舍，將以轉譯活化再利用計畫工程，發展出食藝空間；地下空間，將發展為五感互動場所；據點的機槍堡可成為感官表演場域，提供旅人參觀。

86據點將成為感知圖書館，藉由據點空間與島嶼環境的起伏落差，將外部圍牆礁岩、坑道射口與廊道，改造出結合自然的地表景觀，當旅人遊走據點，可透過身體感知環境知識，思考環境的關係與影響，並了解戰地歷史遺址特徵。