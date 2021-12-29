跨年夜刷碼買高雄「五行暢遊碼」 有機會拿虎爺小提燈

高雄跨年有彩蛋，高市府觀光局宣布，「台灣燈會防疫平台」將於跨年夜正式開通，12/31當晚掃QR code完成註冊，並選購99元24小時「五行暢遊碼」，就能在台灣燈會期間享有交通、活動、消費等多項優惠，前20萬名還加送抗疫除煞虎爺小提燈「大吉虎」。

觀光局表示，「五行暢遊碼」是全國唯一完成捷運、輕軌、公車、渡輪及YouBike等公共交通運具全手持裝置qrcode掃描通行，24小時形同二日券。為2022台灣燈會期間的防疫、交通、活動及消費等全方位需求，市府整合交通部補助，開發全國首創「台灣燈會防疫平台」，唯一兼具防疫實聯、交通、活動、消費等服務的大平台。完成註冊取得個人燈會碼（QR code）後，只要完成註冊取得個人燈會碼（QR code）後，在平台上選購99元的「五行暢遊碼」，就可以在24小時內無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，賞燈一碼在手，暢玩高雄。

跨年夜晚上7點起，在高雄跨年現場，或電視機、手機螢幕前的觀眾，可持手機掃瞄出現在電視、MOD、Hami Video、LINE TODAY、Yahoo TV等各式多媒體裝置平台或跨年現場看板的QR Code，至「台灣燈會防疫平台」完成線上註冊，就可取得您專屬「燈會碼」，選購「五行暢遊碼」再加送虎爺小提燈「大吉虎」。

「五行暢遊碼」除了想去哪就去哪，還能同步享有各項優惠，來高雄跨年後還意猶未盡的朋友，憑藉這一碼在手，2022台灣燈會期間可以享全高雄超過千家商店各項優惠，除了逛燈會，還能去旗津大啖海鮮與番茄切盤、或到美濃吃粄條、田寮吃土雞，又能輕鬆暢玩蓮池潭、西子灣、崗山之眼等知名景點。