快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

捷克插畫家瑞杰可迷上台灣文化 屏美館辦個展

中央社 / 屏東縣29日電

因為迷上台灣的文化，選擇長居台灣的捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可，擅長繪本插畫，也創作許多蛋彩畫、壓克力畫作品，應屏東縣政府之邀，即日起至明年2月在屏東美術館舉辦個展。

屏東縣政府與捷克經濟文化辦事處月初合辦「2021捷克在屏東」捷克週活動順利落幕，今天又邀請捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可在屏東美術館舉行個展，一直展到明年2月16日。

縣府文化處新聞稿表示，出生於捷克首都布拉格的湯瑪士．瑞杰可，是當代捷克知名畫家、插畫家、平面設計師及出版商，因喜歡台灣而長居在台。

文化處表示，湯瑪士．瑞杰可繪本作品多彩生動，筆觸時而細膩、時而豪放，曾繪製大家耳熟能詳的「阿里巴巴與四十大盜」、「格林童話」、「金髮女孩」等70餘本童書插畫作品，也與台灣出版社合作出版多套童書，作品在國際間大受好評。

文化處指出，湯瑪士．瑞杰可與友人在台灣、捷克兩地共同成立麋鹿出版社，翻譯和出版兒童繪本，舉辦展覽、說故事活動及繪畫工作坊，讓台、捷兩國用不同文化的眼睛重新看見自己熟悉的故事。

文化處表示，這次展覽展出捷克民族傳說「花束集」中的13幅內頁插畫、由10名台灣文學作家的短篇小說作品集結成的捷克文翻譯合集「記憶與夢幻」中的11幅插畫，以及瑞杰可近期創作的蛋彩畫、壓克力畫。

文化處強調，瑞杰可透過畫作及插畫作品，向台灣民眾介紹自己，分享不同創作的精彩，透過展覽主題「分層」，從作品看見他在台灣的層層故事，也藉由台、捷兩國文學作家的作品，連結文學與藝術的對話。

捷克 屏東縣政府 插畫家

延伸閱讀

PLG／國王吞成軍首敗 楊敬敏：輸一場也好

PLG／首次平日賽5516球迷進場 領航猿喬丹大三元退國王

新政府高舉「人權外交」 捷克恐變成下一個立陶宛

PLG／國王主場連勝 裡子面子雙贏

相關新聞

出事了阿伯！高雄阿伯騎上輕軌軌道 輕軌煞車禮讓先行

高雄輕軌在本月16日通車至美術館，近日網路上一則影片

爭取國營事業經費 陳其邁：這是我的責任

高雄市壽山動物園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，近日市府給台電公文外流，市府爭取台電8千萬...

影／國營事業回饋獨厚高雄？盧秀燕：21縣市有被剝奪感

高雄市壽山動物園改造工程，高市府被爆行文國營企業要求捐款，被質疑「不樂之捐」。高雄市長陳其邁今天說，國營事業回饋地方協助...

離島轉動愛！台灣青年企業家跨海送暖 輪椅贈金醫

寒冬送暖！為落實企業社會責任與青年參與公益的精神，台灣青年商業交流發展協會今日在理事長塗義澤的號召下，特別組織會內幹部成...

屏東城市美學再進化！33鄉全換上特色門牌

屏東縣府歷時3年，終於在今年完成全縣33鄉鎮市創意特色門牌換發，今中午在縣府舉行揭牌典禮，由縣長潘孟安、屏東市長程清水、...

高雄社宅陸續動工 陳其邁：絕對是挑好地點

高市近日招商有成，也帶動房價飆漲，為保障青年、弱勢族群，市府與中央合作推動社會住宅政策，今高雄市長陳其邁至三民新都社宅主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。