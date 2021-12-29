馬祖第3劑疫苗開打 預約及候補均完成接種

連江縣今天開始實施 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗接種，在南竿鄉體育館的施打場地，依據第1劑至第3劑施打對象進行場域區隔，分流不同施打民眾。

連江縣政府衛福局科長曹鳳雲接受電訪表示，今天納入第3劑施打人潮，因疫苗劑量不同，透過場地分流設計引導民眾，簡化人力負擔，也讓施打過程更順暢。

連江縣疫情指揮中心在施打作業前已提前公告，第2劑接種後滿5個月可接種第3劑，但今天現場有未符資格民眾預約登記。連江縣疫情指揮中心表示，請民眾確認符合資格後才預約，以利接種作業。

連江縣疫情指揮中心表示，已完成2劑疫苗（不分廠牌）且滿5個月的民眾才符合追加第3劑的接種對象，可接種時間計算方式為第2劑接種月份後5個月，如7月29日接種第2劑，則第3劑可接種時間為12月29日（含當日）後。請民眾接種當日備妥疫苗接種紀錄卡及健保卡，若黃卡遺失請提早至醫療院所補發。

連江縣政府衛福局表示，為加速連江縣追加劑接種進度，連江縣各衛生所門診及南竿體育館社區接種站已陸續安排，民眾可透過網路填寫預約表單，或在上班時間撥打防疫專線0963772160、衛福局疾管科0836-22095登記預約。

連江縣政府衛福局科長曹鳳雲表示，符合資格卻未預約民眾，接種當日前往現場等候，可視當天疫苗供貨情形候補，今天因疫苗量充足，現場候補民眾均順利完成施打，提醒民眾事先預約，以免久候。

今天完成第3劑接種的蘇姓民眾向記者表示，體育館分流安排謹慎用心，且在施打後發放疫苗接種紀錄卡的保護套跟暖暖包，讓在低溫中前往施打疫苗的人感到溫暖。