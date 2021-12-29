主持道安會報 潘孟安：降低交通傷亡縣政重要目標

屏東縣長潘孟安今天主持今年度最後一次道安會報，他表示，降低交通事故傷亡為縣政重要目標，屏東縣交通傷亡仍太多，未來要透過改善路面、教育宣導和執法降低傷亡事故。

潘孟安在道安會報中，感謝道安各小組成員們的努力，使屏東縣今年1月至9月的交通事故，較109年同期交通事故死傷件數降低1745件，降幅達13.7%。

但，潘孟安表示，數字是冰冷的，屏東縣的事故傷亡人數仍是太多，他要求道安會報未來透過交通3E面向（交通工程、教育宣導、交通執法），改善用路環境，提高縣民正確用路觀念，讓屏東縣交通更加安全順暢。

屏東縣警察局表示，縣警局這個年度針對屏東市易肇事前5名路口增設左轉專用道及左轉保護時相與設置科技執法設備等改善措施，經統計改善前後交通事故件數比較，確實大幅下降，顯見道路改善工程確實提高用路人的交通安全。