快訊

徐若瑄捲王力宏婚變傳攻蛋夢碎？ 經紀公司揭真相

屏東佳冬迎新丁與新枝 亮光小燈籠限定送

中央社 / 屏東縣29日電

屏東縣佳冬鄉六根庄打破重男傳統，拜新丁活動開放女嬰也可以擺放供品，男稱「新丁」、女則為「新枝」，明年廟方還要加碼贈送等比例製作的亮光小燈籠。

客家六堆地區從春節到元宵間，會舉辦祈求保佑男丁平安長大的「作福拜新丁」活動，已經有300多年歷史，其中以屏東佳冬六根庄的「福廠」最特別，今年首度開放女嬰家長也可以進場擺放供品參拜，吸引19名女嬰參加。

佳冬六根庄三山國王廟主委張明輝接受中央社記者訪問表示，早年醫藥並不發達，傳統社會中大多都是重男輕女的狀態，長輩會向神明祈求家中男丁平安長大，為落實男女平權，六根庄今年首辦女嬰也可進到福場擺供品拜拜，男嬰為「新丁」、女嬰則是「新枝」。

張明輝表示，明年的活動將在2月11日及12日舉行，要吸引更多民眾報名參加傳統節慶活動，將會贈送廟方的文創商品、亮光小燈籠。

張明輝說，作福拜新丁中又以佳冬六根庄三山國王廟的祭拜場所「福廠」最特別，是全台唯一使用大陸福州杉木榫接合，已有140多年歷史。這次亮光小燈籠就是依照福廠內的燈籠等比例製作，留給新丁與新枝紀念。

屏東縣 文創

延伸閱讀

3年更換27萬面 屏東33鄉鎮特色門牌掛上最後一塊

屏東城市美學再進化！33鄉全換上特色門牌

200元屏東券月底截止 仍有3萬張未使用

元旦連假享受屏東冬陽 縣府推10條遊程

相關新聞

出事了阿伯！高雄阿伯騎上輕軌軌道 輕軌煞車禮讓先行

高雄輕軌在本月16日通車至美術館，近日網路上一則影片

爭取國營事業經費 陳其邁：這是我的責任

高雄市壽山動物園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，近日市府給台電公文外流，市府爭取台電8千萬...

離島轉動愛！台灣青年企業家跨海送暖 輪椅贈金醫

寒冬送暖！為落實企業社會責任與青年參與公益的精神，台灣青年商業交流發展協會今日在理事長塗義澤的號召下，特別組織會內幹部成...

屏東城市美學再進化！33鄉全換上特色門牌

屏東縣府歷時3年，終於在今年完成全縣33鄉鎮市創意特色門牌換發，今中午在縣府舉行揭牌典禮，由縣長潘孟安、屏東市長程清水、...

高雄社宅陸續動工 陳其邁：絕對是挑好地點

高市近日招商有成，也帶動房價飆漲，為保障青年、弱勢族群，市府與中央合作推動社會住宅政策，今高雄市長陳其邁至三民新都社宅主...

高市8樓至15樓集合住宅明年納公安申報 最高補助1萬6

高雄市8樓至15樓的H-2集合住宅明年元旦起納入公安申報檢查對象，高市府為減輕新增大樓增加的委託申報費用將予以補助，每棟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。