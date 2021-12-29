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澎湖變美麗 綠美化尖兵與環保騎士功不可沒

中央社 / 澎湖縣29日電

澎湖縣長賴峰偉今天在「歡喜收成．再造顛峰」施政成果分享中表示，公園管理所與環保局配置的綠美化尖兵與環保騎士等無名英雄的付出，功不可沒，澎湖成為綠美化的城市。

賴峰偉表示，天下雜誌今年在幸福城市大調查，澎湖在「都市計畫區內每人享有公園綠地面積」，指標獲得全國第1名、街道市容乾淨度全國第2名、環境力評比全國第3名；「青青社區」榮獲內政部「綠色基盤營造」全國第1名，澎湖能有此佳績，背後就是綠美化尖兵、環保騎士隊等無名英雄的默默付出，並一一接受表揚。

縣府表示，澎湖氣候條件嚴苛，不利植物生長，林務公園管理所77名綠美化尖兵長期不畏風吹日曬，維護各處公園、綠地、造林及綠美化，成就美麗家園及優質環境景觀。

澎湖環保局去年率先成立環保騎士隊，編組有46名清潔隊員，每天機動性的來回穿梭街頭巷尾，巡查道路環境，地毯式清理市區59條街道髒亂點，撿拾垃圾、菸蒂，隨時保持街道乾淨如新，連花火節遊客尖峰期間，仍可見投入維護市容整潔。

澎湖縣議長劉陳昭玲今天也感謝這群澎湖這群綠美化尖兵與環保騎士隊，長年默默的付出，是澎湖市容乾淨、綠美化成果的真正英雄，也期盼縣府團隊在推動各項縣政建設，也都能秉持嚴謹的工作態度，續努力向前行。

澎湖縣政府「歡喜收成．再造顛峰」施政成果分享會今天在演藝廳舉行，縣府各局處都分享施政成果，文澳、山水與馬公、文光等國中小也現場演出打擊樂、醒獅、國樂、舞蹈等演出，展現學子們在多元教育領域的表現。

澎湖 綠美化 賴峰偉

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